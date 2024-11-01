EE.UU. retira la exención a TSMC y endurece el cerco sobre China en la guerra de los semiconductores

Estados Unidos ha vuelto a mover ficha en su batalla estratégica por el control de la industria de los semiconductores, y lo ha hecho apuntando directamente contra su socio más relevante a nivel global: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). La compañía, que concentra más del 70 % de la producción mundial de chips avanzados, perderá a partir del 31 de diciembre de 2025 la exención que le permitía importar equipos estadounidenses a su planta de Nanjing, en China.