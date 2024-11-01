edición general
EE.UU. retira la exención a TSMC y endurece el cerco sobre China en la guerra de los semiconductores

Estados Unidos ha vuelto a mover ficha en su batalla estratégica por el control de la industria de los semiconductores, y lo ha hecho apuntando directamente contra su socio más relevante a nivel global: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). La compañía, que concentra más del 70 % de la producción mundial de chips avanzados, perderá a partir del 31 de diciembre de 2025 la exención que le permitía importar equipos estadounidenses a su planta de Nanjing, en China.

| etiquetas: eeuu , china , tsmc , guerra , semiconductores , taiwán , tecnología , chips
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
El camarada Trump está consiguiendo él solito echar al mundo entero a los brazos de China.

A ver si se esmera más con Europa, que parece que vamos a llegar tarde.
#2 Sacapuntas
#1 Los esclavos sexuales somos los últimos en manumitirnos. :troll:
#3 diablos_maiq
¿Endurece el cerco sobre china o sobre eeuu?
