EE.UU. evaluará posibles actitudes "antiestadounideses" de quienes soliciten trabajar o vivir en el país

Las personas que soliciten vivir o trabajar en Estados Unidos ahora serán examinadas por posturas “antiestadounidenses”, lo que incluye revisar sus redes sociales, anunciaron las autoridades este martes, en un endurecimiento de las restricciones que ha alarmado a los defensores y abogados de inmigración.
Y bueno, pues como supongo que desde España no habrá vuelo directo y tendría que pasar por New York, pues oye, creo que es una ciudad que también tiene un par de cosas para ver.
La Policía del Pensamiento (nombre original en inglés: Thought Police; en neolengua: Thinkpol) se refiere a una organización policial ficticia presente en la novela 1984, de George Orwell. Se considera que podría estar inspirada en el NKVD de la Unión Soviética de Iósif Stalin, la Gestapo, la policía secreta de la Alemania nazi de Adolf Hitler, y las experiencias personales de Orwell durante la guerra civil española. [1][2]
Hay que evaluar posibles actitudes antiestadounidenses para entrar en España.
¡A ver si luego se cuelan en la metrópolis por las provincias!
No, habla de esa gentuza que promueve actitudes que perjudican a los españoles:
- Los que se oponen a la subida del salario mínimo.
- Los que no quieren gastar en prevención de incendios
- Los que quieren matar la sanidad pública
- Los que quieren quitar las pensiones
- Los que quieren quitar derechos a los trabajadores
Toda esa escoria, fuera del país.
Estoy de acuerdo en lo demás, pero no debemos olvidar lo más importante.
Aviso que últimamente me estoy planteando empezar con la radioafición, id pillándoos libros de electrónica los que os queráis quedar, yo lo digo ya para que no os pille de sorpresa.