EE.UU. evaluará posibles actitudes "antiestadounideses" de quienes soliciten trabajar o vivir en el país

Las personas que soliciten vivir o trabajar en Estados Unidos ahora serán examinadas por posturas “antiestadounidenses”, lo que incluye revisar sus redes sociales, anunciaron las autoridades este martes, en un endurecimiento de las restricciones que ha alarmado a los defensores y abogados de inmigración.

angelitoMagno #17 angelitoMagno
#11 Pues como aficionado al jazz y al mundo del "misterio", me gustaría visitar Nueva Orleans, las verdad.

Y bueno, pues como supongo que desde España no habrá vuelo directo y tendría que pasar por New York, pues oye, creo que es una ciudad que también tiene un par de cosas para ver.
3 K 59
Jointhouse_Blues #10 Jointhouse_Blues *
#8 #9 Straight to Guantanamo, más bien.
2 K 42
otama #16 otama *
#9 #10 Straight to jail  media
1 K 30
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Entonces ya me puedo ir olvidando de mi Green Card.
1 K 32
otama #8 otama
#1 Creo que te darán más bien la Red Card :-D
0 K 10
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
#8 #1 te darán la Bukele Card para que vayas a visitar El Salvador xD
0 K 20
mosfet #19 mosfet
#1 Leerán toda la mierda que hemos escrito sobre ellos en los mensajes de menéame? me hacía ilusión ir a disneyworld o visitar Yellowstone.
0 K 8
Jointhouse_Blues #20 Jointhouse_Blues
#19 Para obtener el visado te exigen el acceso a todas tus RRSS, así que tú verás si merece la pena ir allí.
0 K 12
angelitoMagno #6 angelitoMagno
Vaya, creo que nunca podré viajar ese país de mierda.
1 K 27
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso
#6 a que quieres ir? A ver algún tiroteo en un instituto? A ver a la gente tirada en la calle con el fentanilo? A ver cómo es una factura de una sesión de quimioterapia?
0 K 20
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Pues como se metan en foros y rrss no van a tener a nadie al que dársela xD
0 K 20
Celebrus #14 Celebrus
No sé qué narices hace falta para que el gobierno emita un comunicado advirtiendo a los españoles de que no viajen a US. Entre deportaciones arbitrarias y persecución ideológica, ir a US es un ruleta rusa que te puede salir muy caro.
1 K 18
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Vaya, igual ahora echan a Von Braun y a Siro Ishii a título póstumo.
0 K 16
ummon #21 ummon
Cuando la realidad se empecina en copiar a la ficción.
La Policía del Pensamiento (nombre original en inglés: Thought Police; en neolengua: Thinkpol) se refiere a una organización policial ficticia presente en la novela 1984, de George Orwell. Se considera que podría estar inspirada en el NKVD de la Unión Soviética de Iósif Stalin, la Gestapo, la policía secreta de la Alemania nazi de Adolf Hitler, y las experiencias personales de Orwell durante la guerra civil española. [1][2]

La organización…   » ver todo el comentario
0 K 12
#18 CrudaVerdad
Tener una imagen de una zanahoria en el Smartphone ya será considerado anti-estadounidense
0 K 10
#2 pignito
Eso mismo teníamos que hacer en España.
0 K 8
mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo
#2 Exacto.

Hay que evaluar posibles actitudes antiestadounidenses para entrar en España.
¡A ver si luego se cuelan en la metrópolis por las provincias!
0 K 11
HeilHynkel #12 HeilHynkel *
#5

No, habla de esa gentuza que promueve actitudes que perjudican a los españoles:
- Los que se oponen a la subida del salario mínimo.
- Los que no quieren gastar en prevención de incendios
- Los que quieren matar la sanidad pública
- Los que quieren quitar las pensiones
- Los que quieren quitar derechos a los trabajadores


Toda esa escoria, fuera del país.
1 K 27
mente_en_desarrollo #15 mente_en_desarrollo
#12 Y los que no quieren echar cebolla a la tortilla de patata.

Estoy de acuerdo en lo demás, pero no debemos olvidar lo más importante.
1 K 27
Jointhouse_Blues #7 Jointhouse_Blues
#2 Adiós pepé y vox, entonces. xD
0 K 12
#13 Ninethousand *
#2 ¡Me pido definir lo que significa tener "actitudes españolas"! Creo que lo ajustaré a mis posiciones ideológicas y puede que también a mis hobbies.

Aviso que últimamente me estoy planteando empezar con la radioafición, id pillándoos libros de electrónica los que os queráis quedar, yo lo digo ya para que no os pille de sorpresa.
1 K 17

