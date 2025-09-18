edición general
EE.UU. confirma despliegue de cazas F-35B en Puerto Rico

Los aviones fueron enviados para participar en operaciones militares en el mar Caribe. El Departamento de Guerra de Estados Unidos confirmó el jueves(18.09.2025) que envió cazas de última generación F-35B a Puerto Rico para que participen en el operativo que Washington ha activado para combatir el narcotráfico en el Caribe, un despliegue que Venezuela ha denunciado por considerar que busca forzar un cambio de Gobierno en Caracas.

Comentarios destacados:        
Antipalancas21 #1
"Los cazas F-35B Lightning II del Escuadrón de Ataque de la Infantería de Marina 225 ya se encuentran en Puerto Rico.

HeilHynkel #15
Por fin alguien actúa contra el regueton. xD

mente_en_desarrollo #21
#20 ¿Sin pruebas? ¿Sin juicios? ¿Sin vergüenza?

Pues nada, como dictador (porque eso es de dictador) deberás estar deseando que te metan un misilazo.

chavi #16
#9 Estas sugiriendo acabar con el gobierno de EEUU???

Apotropeo #7
Desde que le han cambiado el nombre y ahora es el " departamento de guerra", ya queda todo mucho menos ambiguo

mente_en_desarrollo #14
Sí, pota a gusto, que si te lo tragas, igual te envenenas.

Joder, cuanto odio y violencia.

mente_en_desarrollo #19
#12 es.wikipedia.org/wiki/Reductio_ad_Hitlerum

Ni merece la pena contestar, pero bueno.
A Hitler no le detuvieron a misilazos por ser un dictador, de hecho a occidente le encantaba.
Le detuvieron porque él se lió a misilazos con países "de los buenos".

No se atacó una dictadura, se atacó a un invasor, que si hubiese sido un régimen democrático se hubiese atacado igual ante los mismos hechos.

Pero supongo que te da igual, los misilazos contra "comunistas" (o lo que en tu cabeza son comunistas) siempre son buenos ¿no?

unodemadrid #20
#19 No, pero me parece justificado machacar a todo el que trate de llevar fentanilo a USA.

Cehona #18
El Cartel de los Soles debe tener Acorazados, hay que usar toda la artillería.

arturios #22
¿No hubiera sido mejor mandar F16? por que los F35b tienen tendencia a caer al suelo como ladrillos.

Por cierto, Maduro fue elegido en unas elecciones tan democráticas como ha sido elegido el Trump :shit:

Antipalancas21 #24
#22 Ninguno de los dos son trigo limpio, pero Zanahorio rompe todos los moldes, ademas ahora Venezuela cuidado con ella, ha firmado un con Rusia un tratado de asociación estratégica.
esrt.site/actualidad/565487-aprueban-venezuela-tratado-asociacion-rusi
esrt.site/actualidad/565487-aprueban-venezuela-tratado-asociacion-rusi

Antipalancas21 #25
#22 Ninguno de los dos son trigo limpio pero zanahorio ha roto moldes, ademas cuidado ahora con Venezuela que ha firmado con Rusia un tratado de asociación estratégica:

esrt.site/actualidad/565487-aprueban-venezuela-tratado-asociacion-rusi

esrt.site/actualidad/565487-aprueban-venezuela-tratado-asociacion-rusi

uruK #23
#17 Para los comunistas si el país va mal no es comunismo real (Véase Cuba), para los capitalistas si el país va bien no es comunismo real (véase China o Vietnam).

Natxelas_IV #2
Ojalá le metan un buen misil hipersónico en el culo a Maduro, Diosdado Cabello, Delcy y toda la basura dictadora comunista que tiene secuestrado a Venezuela.

mente_en_desarrollo #3
#2 Buena idea.

Acabemos a misilazos con todo gobierno que no nos gusta.
¡Mejor aún! Acabemos a misilazos con todas las personas que no nos gustan, empezando con mi vecino del 4o que su novia está muy buena y él es un cretino.

unodemadrid #13
#9 Aquí en mnm todo lo que huela a comunismo merece aprobación rápida sin mas dilación. Pero desde el click del ratón, lo de irse a un maravilloso paraíso de ese tipo se lo dejan a los que viven allí. Yo soy comunista, pero solo si el que manda soy yo.

Natxelas_IV #17
#13 Tienen un morro que se lo pisan. Los comunistas de España jamás han vivido y sufrido un régimen dictador comunista y piensan que sería el paraíso en la tierra.
En la realidad, es un pozo de corrupción infinita, donde todos sospechan de todos y donde la economía se ve destrozada porque nadie quiere producir a pérdidas. Hay escasez,hambre y miseria.
Pero oye, es que ese no es el comunismo real. Nunca es el comunismo real...
:wall: :peineta: :clap:

unodemadrid #12
#3 Te gustan las dictaduras? te gustaba la Alemania nazi? Era un gobierno que no gustaba y hubo que acabar con el a "misilazos".

Papeo #4
#2 Claro, porque los yankis son los amos y pueden ejecutar a quienes ellos quieran. De primero de democracia.

devilinside #5
#4 Rojos cubazuelanos, no tenéis ni puta idea de lo que es la democracia. El antimaduro sí que sabe lo que es democracia, por lo que veo

colipan #6
#2 a ver si te cae a ti y a tu maldita familia

Natxelas_IV #10
#6 asco infinito a quienes defendéis dictaduras. Sois lo peor.

Dene #8
#2 ojala te metan a ti en la carcel 20 años por algo que ya veremos si has hecho o no.. total, qué mas da

Natxelas_IV #11
#8 Que, defendiendo dictaduras? Que bonito deporte eh?


