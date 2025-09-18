EE.UU. confirma despliegue de cazas F-35B en Puerto Rico

Los aviones fueron enviados para participar en operaciones militares en el mar Caribe. El Departamento de Guerra de Estados Unidos confirmó el jueves(18.09.2025) que envió cazas de última generación F-35B a Puerto Rico para que participen en el operativo que Washington ha activado para combatir el narcotráfico en el Caribe, un despliegue que Venezuela ha denunciado por considerar que busca forzar un cambio de Gobierno en Caracas.