EE.UU. confirma despliegue de cazas F-35B en Puerto Rico

Los aviones fueron enviados para participar en operaciones militares en el mar Caribe. El Departamento de Guerra de Estados Unidos confirmó el jueves(18.09.2025) que envió cazas de última generación F-35B a Puerto Rico para que participen en el operativo que Washington ha activado para combatir el narcotráfico en el Caribe, un despliegue que Venezuela ha denunciado por considerar que busca forzar un cambio de Gobierno en Caracas.
Pues nada, como dictador (porque eso es de dictador) deberás estar deseando que te metan un misilazo.
Joder, cuanto odio y violencia.
Ni merece la pena contestar, pero bueno.
A Hitler no le detuvieron a misilazos por ser un dictador, de hecho a occidente le encantaba.
Le detuvieron porque él se lió a misilazos con países "de los buenos".
No se atacó una dictadura, se atacó a un invasor, que si hubiese sido un régimen democrático se hubiese atacado igual ante los mismos hechos.
Pero supongo que te da igual, los misilazos contra "comunistas" (o lo que en tu cabeza son comunistas) siempre son buenos ¿no?
Por cierto, Maduro fue elegido en unas elecciones tan democráticas como ha sido elegido el Trump
esrt.site/actualidad/565487-aprueban-venezuela-tratado-asociacion-rusi
Acabemos a misilazos con todo gobierno que no nos gusta.
¡Mejor aún! Acabemos a misilazos con todas las personas que no nos gustan, empezando con mi vecino del 4o que su novia está muy buena y él es un cretino.
En la realidad, es un pozo de corrupción infinita, donde todos sospechan de todos y donde la economía se ve destrozada porque nadie quiere producir a pérdidas. Hay escasez,hambre y miseria.
Pero oye, es que ese no es el comunismo real. Nunca es el comunismo real...