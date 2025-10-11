Educación y genocidio

El “éxito” de Israel en Gaza no es una promesa de paz, sino una amenaza ahora creíble de repetición. Dos autores israelíes ayudan a explicar primero el genocidio y, luego, las sombrías implicaciones(..) Noah Harari señala que la ruta de violencia desmedida por la que ha optado Israel va a significar “una catástrofe espiritual que puede destruir 2000 años de cultura judía… y que además de la limpieza étnica contra los palestinos… y la adoración del poder militar, significa el fin de la democracia”