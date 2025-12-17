Ecuador, dos siglos de inequidad: 1800-2025

Dos recientes investigaciones tienen relevancia para América Latina: ‘Equality and Development: A Comparative & Historical Perspective 1800-2025’ y el ‘Informe sobre la desigualdad global 2026’. El problema de la América Latina contemporánea es la llegada al poder de derechas políticas impulsoras del modelo neoliberal y, al tiempo, un empresariado con mentalidad del pasado en nada dispuesta a consentir el avance de algún tipo de economía social del bienestar, que califican de “comunista” o de aberración “populista”.