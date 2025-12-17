edición general
Ecuador, dos siglos de inequidad: 1800-2025

Dos recientes investigaciones tienen relevancia para América Latina: ‘Equality and Development: A Comparative & Historical Perspective 1800-2025’ y el ‘Informe sobre la desigualdad global 2026’. El problema de la América Latina contemporánea es la llegada al poder de derechas políticas impulsoras del modelo neoliberal y, al tiempo, un empresariado con mentalidad del pasado en nada dispuesta a consentir el avance de algún tipo de economía social del bienestar, que califican de “comunista” o de aberración “populista”.

| etiquetas: américa latina , desigualdad , ecuador
estemenda #1 estemenda
Dos siglos de documentarla.
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues *
No hace falta ni mencionar al país responsable del subdesarrollo económico y social de Sudamérica. Todos sabemos quienes son.
#3 dsj
#2 como todo el mundo sabe es culpa de los malvados españoles que les robaron su oro hace 200 años.

Los usanos son unos benditos defensores de la democracia y las libertades que nunca jamás podían dañar a sus vecinos del sur, a los que admiran y respetan como iguales.
