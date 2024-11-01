La economía del fascismo vacilante (eng)

"¿Podría Trump adoptar políticas que ganen la aprobación pública generalizada, facilitando así su demolición de la democracia? Quizás, pero tendría que convertirse en un populista genuino. Trump tendría que implementar políticas que realmente ayuden a las familias trabajadoras y, al mismo tiempo, enfrentarse a la plutocracia. Tendría que abordar genuinamente los problemas de asequibilidad, especialmente el costo de la vivienda y la atención médica. Tendría que derogar las políticas que aumentan el costo de la vida, como las deportaciones y los