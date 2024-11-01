edición general
La economía del fascismo vacilante (eng)

"¿Podría Trump adoptar políticas que ganen la aprobación pública generalizada, facilitando así su demolición de la democracia? Quizás, pero tendría que convertirse en un populista genuino. Trump tendría que implementar políticas que realmente ayuden a las familias trabajadoras y, al mismo tiempo, enfrentarse a la plutocracia. Tendría que abordar genuinamente los problemas de asequibilidad, especialmente el costo de la vivienda y la atención médica. Tendría que derogar las políticas que aumentan el costo de la vida, como las deportaciones y los

| etiquetas: usa , trump , fascismo , economia
#1 Murciegalo
"Cuando Adolf Hitler llegó al poder en 1933, la economía alemana se encontraba en una situación desesperada. Bajo el canciller Heinrich Brüning, el gobierno alemán se había aferrado dogmáticamente a la ortodoxia económica ante la Gran Depresión, manteniendo el patrón oro e imponiendo una austeridad fiscal cada vez más severa. El resultado fue una devastación económica y un desempleo extremadamente alto.

Hitler rompió con la ortodoxia económica, lo que le permitió presidir una rápida…   » ver todo el comentario
#2 Murciegalo
Sugerencia de lectura: entrar en su foro, me muero de envidia, eso sí que es nivel de debate.
