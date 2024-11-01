Ecologistas denuncian que el Plan Nacional de Restauración encalla por la "opacidad" del Gobierno y el "bloqueo" de CCAA

Ecologistas denuncian la "falta" de avances "reales" en el proceso de desarrollo del Plan Nacional de Restauración por la "opacidad" del MITECO y la "falta de compromiso de varias comunidades autónomas (CCAA), que incluso amenazan con no aplicar la norma en sus territorios". Las ONG han reclamado la publicación de todas las actas de la mesa de trabajo del Plan. España tiene hasta agosto de 2026 para presentar a la Comisión Europea su Plan, en el que debe definir áreas, acciones, fuentes de financiación y mecanismos de seguimiento.