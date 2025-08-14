Ecologistas en Acción vincula los incendios en La Rioja con la falta de prevención

Ecologistas en Acción ha advertido del «día nefasto» que vivió La Rioja el pasado martes en materia de incendios forestales, tras haberse registrado al menos ocho fuegos en distintos puntos de la comunidad. «Estos incendios han demostrado que el sistema de extinción funciona en la fase inicial del fuego, con grandes profesionales y medios bien coordinados», ha reconocido la organización. Sin embargo, ha subrayado que «la simultaneidad de tantos fuegos evidencia un fallo claro en el sistema de prevención».