Ecologistas en Acción vincula los incendios en La Rioja con la falta de prevención

Ecologistas en Acción ha advertido del «día nefasto» que vivió La Rioja el pasado martes en materia de incendios forestales, tras haberse registrado al menos ocho fuegos en distintos puntos de la comunidad. «Estos incendios han demostrado que el sistema de extinción funciona en la fase inicial del fuego, con grandes profesionales y medios bien coordinados», ha reconocido la organización. Sin embargo, ha subrayado que «la simultaneidad de tantos fuegos evidencia un fallo claro en el sistema de prevención».

| etiquetas: ecologistas en acción , incendios , la rioja , prevención
4 comentarios
ingenierodepalillos #2 ingenierodepalillos
Es de cajón, siendo estrictos, los responsables de la falta de recursos ante la catástrofe son los votantes de CyL del PP y Vox, de la manita con los abstencionistas, los actos y la inacción tienen consecuencias.

No se puede poner a pilotar a un mandril y luego echarnos las manos a la cabeza porque va a estrellar el avión.
Furiano.46 #3 Furiano.46
Se están cargando todo. La educación, la sanidad, el medio ambiente... Habría que meter a los políticos a apagar las llamas...
Putos inútiles
reithor #4 reithor *
Al menos los han apagado con cierta premura. Que ahí viven de la vid

#3 si , habría que ponerles a apagar, pero desde dentro
starwars_attacks #1 starwars_attacks
Nada nuevo bajo el sol.
