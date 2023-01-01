edición general
El dumping fiscal reduce en 3.700 millones los ingresos de las autonomías

Las rebajas de impuestos en la mayoría de las comunidades autónomas provocaron una merma en la recaudación de 3.678 millones en el 2023. Fue año electoral y los distintos gobiernos que aprobaron reducciones fiscales elevaron esa merma de forma considerable, ya que en el 2022 habían renunciado a ingresar 2.201 millones. Las cifras están recogidas en el informe “La liquidación de 2023 del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común”

Tontolculo #1 Tontolculo
Para eso les da igual lo de la igualdad entre españoles de distintas regiones
ochoceros #2 ochoceros
#1 Y en realidad no es un dumping entre regiones, si no entre clases sociales dentro de la misma región.  media
