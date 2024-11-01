El Dr. Oz, Administrador de los Centros de Medicaid y Medicare, se retracta de sus tonterías antivacunas a medida que se multiplican los casos de sarampión [Ing]

Con el aumento de los casos de sarampión en todo el país, el Dr. Mehmet Oz apareció en la CNN para decir que realmente quiere que te vacunes contra el sarampión. ¡De verdad! Normalmente, que el administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid recuerde a la gente que las vacunas son beneficiosas no sería nada destacable. Sin embargo, dado que Oz, junto con el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., lleva años denunciando que las vacunas son estafas mortales, lamentablemente esto sí es noticia.