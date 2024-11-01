Dos pacientes se quedan sin operación en el Hospital Costa del Sol por la huelga médica tras año y medio de espera

Dos mujeres, una de Estepona y otra de Mijas Costa, se han quedado este lunes a las puertas de ser intervenidas quirúrgicamente en el Hospital Universitario Costa del Sol de Marbella después de esperar más de año y medio para ser operadas. Cuando por fin habían recibido la llamada que llevaban tanto tiempo esperando, y acudieron al centro hospitalario con la ilusión de poner fin a meses de incertidumbre, ya preparadas para entrar en quirófano, un médico les comunicó que no podrían ser intervenidas debido a la huelga convocada por los...