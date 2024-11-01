Dos pacientes se quedan sin operación en el Hospital Costa del Sol por la huelga médica tras año y medio de espera

Dos mujeres, una de Estepona y otra de Mijas Costa, se han quedado este lunes a las puertas de ser intervenidas quirúrgicamente en el Hospital Universitario Costa del Sol de Marbella después de esperar más de año y medio para ser operadas. Cuando por fin habían recibido la llamada que llevaban tanto tiempo esperando, y acudieron al centro hospitalario con la ilusión de poner fin a meses de incertidumbre, ya preparadas para entrar en quirófano, un médico les comunicó que no podrían ser intervenidas debido a la huelga convocada por los...
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No caigáis en el sensacionalismo.
PD. Por otro lado, lo siento mucho por si suena frío, pero si una operación puede (que no debe) esperar un año y medio es que no es algo a vida o muerte.
Los mismos pacientes pueden alimentar la histeria, es normal, estarán que trinan. Y lo de la listas de espera es un gran problema. Pero este abandono no es la realidad. No caigáis en la trampa. Pensad con cabeza.
Es para sacar las guillotinas.
Que hayan tenido que esperar año y medio es parte de las razones por la que los medicos hacen huelga