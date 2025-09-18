Dos fallos técnicos en directo empañan la presentación de las gafas inteligentes de Mark Zuckerberg

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, presentó este miércoles las Meta Ray-Ban Display, pero cuando intentó demostrar cómo funcionaban se topó con varios fallos técnicos. Zuckerberg no fue capaz de demostrar cómo mantener una videollamada con estas gafas. Zuckerberg, avergonzado, comentó que esta función había funcionado en los cientos de ensayos y que el fallo de hoy se debía a una mala conexión de wifi.