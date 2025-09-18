edición general
Dos fallos técnicos en directo empañan la presentación de las gafas inteligentes de Mark Zuckerberg

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, presentó este miércoles las Meta Ray-Ban Display, pero cuando intentó demostrar cómo funcionaban se topó con varios fallos técnicos. Zuckerberg no fue capaz de demostrar cómo mantener una videollamada con estas gafas. Zuckerberg, avergonzado, comentó que esta función había funcionado en los cientos de ensayos y que el fallo de hoy se debía a una mala conexión de wifi.

#14 la tuya no abre con adguardhome y el titular es extremadamente sensacionalista. No la considero duplicada

#18 chocoleches *
#5 Más reciente Steve Jobs buscando wifi en la presentación del Iphone 4 (2010)

www.youtube.com/watch?v=zNlBLyf39Bk
#6 mr._cortimer
eso pasa por probar cosas inalámbricas con la sala vacía... no es lo mismo que con 800 móviles...
#6 HeilHynkel
#6

Eso nos pasó a nosotros con una demo hace un huevo de años ... estábamos probando con bluetooth y teníamos dos o tres móviles compatibles e iba todo de puta madre ... hasta que lo llevamos al MWC y había como 200 dispositivos y se fue todo al garete. xD
#8 GanaderiaCuantica
No se por qué siguen insistiendo con lo de las gafas… Por muy tecnológicas que sean, al final, se siguen viendo como algo más cercano a una prenda de vestir o un estilo que como una herramienta. Una cosa es llevar un reloj, y otra distinta unas gafas que van a afectar (y mucho) la apariencia externa de la persona, aparte de ser molestas para quien no esté acostumbrado.

A no ser que hagan algo milagroso, como permitirte ver a kilómetros, o a través de las paredes, me cuesta creer que haya gente dispuesta a usarlas teniendo la opción de mirar su reloj o teléfono…
#8 Estas son mucho mejores:
#8 Estas son mucho mejores:


#13 Torrezzno
Siempre es un error de red
#7 Grahml
"comentó que esta función había funcionado en los cientos de ensayos y que el fallo de hoy se debía a una mala conexión de wifi."


Vamos, un " mi perro se ha comido los deberes " de manual.

Que se vaya el Jeta este a tomar por culo y a hacer la pelota a Trump, como todos los demás payasos inútiles tech-millonarios estos.

Por cierto, qué pesados son con las gafas inteligentes esas, que nadie las quiere, subnormal.
#1 angelitoMagno
"Pues en las pruebas funcionaba". Un clásico.
#3 angelitoMagno
No obstante, Zuckerberg sí que mostró cómo con una simple mirada a la pantalla integrada en las lentes, pudo realizar tareas cotidianas, como revisar mensajes o ver fotos, sin necesidad de sacar el teléfono, solo con algunos movimientos de muñeca gracias a una pulsera, la Meta Neural Band.

Vamos, que para evitarte sacar el móvil del bolsillo, tienes la opción de llevar siempre encima unas gafas, que requieren de tener una pulsera puesta. Y el móvil, claro. ¿Qué beneficio aporta esto? ¿Qué beneficio aporta que no te lo de ya un "reloj inteligente"?

En fin, Zuckerberg, sigue quemando dinero.
#12 traviesvs_maximvs
#3 que ya no solo van a espiarte con la cámara frontal cuando estés cagando y viendo memes, si no que van a ver lo que tu ves.
Sin contar el problema de privacidad que supone que cualquiera te esté grabando sin que te des cuenta (con el móvil al menos canta un poco)
#11 skaworld
Relacionado por si alguien tiene curiosidad de por que quema pasta en esto que por si no quieres verte el video entero y resumiendo... El movil como dispositivo IA nativo no es muy eficiente... y la idea es llevar la IA a una constelacion de cacharros de consumo que faciliten la iteraccion con esto (otra cosa es q les salga rana)

youtu.be/3oiTZrh2NFA?si=lDgGTqNL1GG-ofHD
#4 Kantinero
La culpa es de Pedro Sanchez.
#2 DarthMatter
El fallo siempre es por culpa del informático, ... o en este caso, de la Wi-Fi, (o sea, del informático). {0x1f61e}
#9 placeres
#2 Alguna vez tendrá que ser la culpa del informático ¿No?

.. Es el problema de las presentaciones en vivo, ya ocurrió muchas veces en el pasado, las pruebas incluso en el mismo escenario salen bien pero con cientos de asistentes con sus respectivos hot-spots blue tooths, aparentemente el espectro se puede llenar creando problemas similares al mencionado.

Apple dejó de hacer estas presentaciones en vivo para no sufrir el escarnio publico.
#19 DarthMatter
#9 En ocasiones he colaborado montando escenarios y presentaciones audiovisuales en centros sociales y similares. Y siempre pongo como condición que debo montarlo y revisarlo todo desde el día anterior; y también que el presentador (o el ponente) del acto debe enviar los medios correspondientes (audios, vídeos, diapositivas, ...) también desde el día anterior, preferiblemente. O como mucho, acudir al lugar desde 2 ó 3 horas antes, portando los datos del acto en al menos dos dispositivos de almacenamiento diferentes.

No pocos se lo toman a risa y dicen: "No hombre. Nos vemos por ahí 15 minutos antes del acto, enchufo el pendrive y listo".
En cuanto oigo esa frase (o similar), automáticamente les digo que se busquen a otro.
