Dos fallos técnicos en directo empañan la presentación de las gafas inteligentes de Mark Zuckerberg

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, presentó este miércoles las Meta Ray-Ban Display, pero cuando intentó demostrar cómo funcionaban se topó con varios fallos técnicos. Zuckerberg no fue capaz de demostrar cómo mantener una videollamada con estas gafas. Zuckerberg, avergonzado, comentó que esta función había funcionado en los cientos de ensayos y que el fallo de hoy se debía a una mala conexión de wifi.
| etiquetas: mark zuckerberg , rayban , meta , inteligencia artificial , gafas
www.meneame.net/story/mark-zuckerberg-humillado-vivo-propias-gafas-ia
El domino esta bloqueado en esta lista que uso
Status
||*.site^$denyallow=7mb.site|additive-apps.site|aftermath.site|anonimayzer.site|bio.site|canva.site|claude.site|fbsmarthome.site|gov-img.site|heyflow.site|i5i.site|kaylees.site|miteru.site|notion.site|onrocket.site|platformsh.site|privacy-test-pages.site|reddit-doesnt-like-this.site|shopapps.site|srht.site|toast.site|wishonly.site|wolow.site|wpdns.site
HaGeZi's The World's Most Abused TLDs
github.com/hagezi/dns-blocklists
www.youtube.com/watch?v=zNlBLyf39Bk
Eso nos pasó a nosotros con una demo hace un huevo de años ... estábamos probando con bluetooth y teníamos dos o tres móviles compatibles e iba todo de puta madre ... hasta que lo llevamos al MWC y había como 200 dispositivos y se fue todo al garete.
A no ser que hagan algo milagroso, como permitirte ver a kilómetros, o a través de las paredes, me cuesta creer que haya gente dispuesta a usarlas teniendo la opción de mirar su reloj o teléfono…
.
internetdelascosas.xyz/articulo.php?id=8716&titulo=ViXion-Inc-lanz
Vamos, un " mi perro se ha comido los deberes " de manual.
Que se vaya el Jeta este a tomar por culo y a hacer la pelota a Trump, como todos los demás payasos inútiles tech-millonarios estos.
Por cierto, qué pesados son con las gafas inteligentes esas, que nadie las quiere, subnormal.
Vamos, que para evitarte sacar el móvil del bolsillo, tienes la opción de llevar siempre encima unas gafas, que requieren de tener una pulsera puesta. Y el móvil, claro. ¿Qué beneficio aporta esto? ¿Qué beneficio aporta que no te lo de ya un "reloj inteligente"?
En fin, Zuckerberg, sigue quemando dinero.
Sin contar el problema de privacidad que supone que cualquiera te esté grabando sin que te des cuenta (con el móvil al menos canta un poco)
youtu.be/3oiTZrh2NFA?si=lDgGTqNL1GG-ofHD
.. Es el problema de las presentaciones en vivo, ya ocurrió muchas veces en el pasado, las pruebas incluso en el mismo escenario salen bien pero con cientos de asistentes con sus respectivos hot-spots blue tooths, aparentemente el espectro se puede llenar creando problemas similares al mencionado.
Apple dejó de hacer estas presentaciones en vivo para no sufrir el escarnio publico.
No pocos se lo toman a risa y dicen: "No hombre. Nos vemos por ahí 15 minutos antes del acto, enchufo el pendrive y listo".
En cuanto oigo esa frase (o similar), automáticamente les digo que se busquen a otro.