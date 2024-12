Dormir en cápsulas en Madrid o Málaga ante el aumento del precio de la vivienda y el alquiler: "Al menos tienes tu espacio"  

Las cápsulas para dormir se crearon como alojamiento turístico, sobre todo, para mochileros, pero cada vez son más habituales. "Realmente los pisos están muy caros. Se me hace mucho más rentable venir aquí". "Fue medio raro la primera vez, al no estar acostumbrado, pero al menos tienes tu espacio y estás cómodo". "Lo que estamos haciendo es dar a los clientes de este perfil unos precios más especiales, entendiendo que esto, al final, no deja de ser un sitio para turistas, porque no tenemos cocina, solo microondas y nevera".