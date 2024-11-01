edición general
Donald Trump traslada su obsesión por el oro al Despacho Oval de la Casa Blanca: "24 quilates de la mayor calidad"

Desde que inició su segundo mandato presidencial, Donald Trump no solo ha endurecido su discurso, sino que también se ha empeñado en reforzar los símbolos que evidencian el poder que maneja dentro y fuera de Estados Unidos. Una forma de expresarlo es a través de los adornos que configuran los espacios de la Casa Blanca. Solo hay que ver el Despacho Oval, una habitación prácticamente bañada en oro. "En el Despacho Oval y el Gabinete de la Casa Blanca se utiliza oro de 24 quilates de la mayor calidad".

Es todo tan de dictador, que hasta ruboriza!

Un dictador que se precie deberá tener su despacho repleto de oro! ¿Para cuando un sillón presidencial más alto que el resto de su gabinete? ¿Cuando les quitará las sillas a sus súbditos?
sleep_timer #4 sleep_timer *
#2 ¿Es obligatorio ser un puto fantoche para ser un dictador?  media
Dene #3 Dene
Alguno se reía cuando entraron en Bagdag y encontraron en esos palacios algún water con griferia y trono dorados... se ponía como el culmen del mal gusto...
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Es conocido su mal gusto para la decoración
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
Nada nuevo, se creerá el Rey Midas y es el rey loco de su chiringuito.
arturios #7 arturios
Existe oro puro (24 kilates) de baja calidad????
Rogue #6 Rogue
Donald Vargas Heredia Trump
