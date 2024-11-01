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Doha confirma la muerte de cuatro qataríes y tres turcos en un accidente de helicóptero (Eng)
Qatar ha confirmado que cuatro miembros de su personal militar y tres ciudadanos turcos fallecieron a bordo de un helicóptero que se estrelló en aguas territoriales de Qatar
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#1
treu
es el mismo "accidente" ?
www.meneame.net/story/urgente-helicoptero-qatari-estrella-golfo-persic
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#2
crob
#1
se les ha incendiado la lavadora
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menéame
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