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Doha confirma la muerte de cuatro qataríes y tres turcos en un accidente de helicóptero (Eng)

Qatar ha confirmado que cuatro miembros de su personal militar y tres ciudadanos turcos fallecieron a bordo de un helicóptero que se estrelló en aguas territoriales de Qatar

| etiquetas: doha , qatar , turquía , militares , helicóptero , muertos
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crob #2 crob
#1 se les ha incendiado la lavadora
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menéame