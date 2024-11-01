Documentan una cueva prehistórica a 2.235 metros de altitud en el Pirineo catalán

Un equipo de investigación internacional liderado por la UAB ha documentado la cueva prehistórica con ocupaciones humanas intensas situada a más altitud conocida hasta ahora en los Pirineos, situada a 2.235 metros sobre el nivel del mar...La cavidad fue ocupada de manera reiterada entre el quinto milenio a.C y el final del primer milenio a.C, aporta evidencias sobre la explotación de los recursos de alta montaña y cuestiona la idea que estas zonas solo fueron usadas de manera esporádica o marginal.