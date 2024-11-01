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Documentan una cueva prehistórica a 2.235 metros de altitud en el Pirineo catalán

Documentan una cueva prehistórica a 2.235 metros de altitud en el Pirineo catalán

Un equipo de investigación internacional liderado por la UAB ha documentado la cueva prehistórica con ocupaciones humanas intensas situada a más altitud conocida hasta ahora en los Pirineos, situada a 2.235 metros sobre el nivel del mar...La cavidad fue ocupada de manera reiterada entre el quinto milenio a.C y el final del primer milenio a.C, aporta evidencias sobre la explotación de los recursos de alta montaña y cuestiona la idea que estas zonas solo fueron usadas de manera esporádica o marginal.

| etiquetas: prehistoria , cueva , pirineo
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3 comentarios
8 1 3 K 51 cultura
#2 candonga1
La casa-cueva natal de Jordi Hurtado.
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#1 Mustela
Ya han corrido en vallar la cueva, no vaya ser que algún necesitado se haga con ella y le dé por vivir sin pagar.
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menéame