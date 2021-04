Los divulgadores no leen lo suficiente (Hilo de twitter)

@mariaitapia relata el comportamiento de algunos de los divulgadores estrella durante la pandemia.



1) Rehúyen el debate, bloquean o ignoran a quien disiente.

2) No leen lo suficiente.

3) Infantilizan al lector.

4) No rebaten estudios con otros estudios.

5) No son humildes.

6) No reconocen los errores.

7) Jalean o se hacen eco de seguidores afines que desacreditan a otras personas.

8) No reconocen ni aprecian el buen trabajo de otros y a veces no referencian la fuente.

9) Muchas veces DESINFORMAN, en vez de informar.