La distancia educativa entre los alumnos españoles y los extranjeros se dispara en cuatro años (vista lectura)

La distancia educativa entre los alumnos españoles y los extranjeros se dispara en cuatro años

Los últimos datos educativos son positivos para España. Y dibujan el contorno de un país cada vez más homologable a su entorno europeo también desde el punto de vista formativo. Las buenas noticias esconden, sin embargo, elementos preocupantes. Uno de ellos es la creciente brecha entre los chavales de nacionalidad española y los extranjeros que residen en el país. El abandono educativo temprano, un indicador central de la salud de un sistema de enseñanza, se redujo a un 12,8%.

nilien
Sheila González, politóloga de la Universidad de Barcelona especializada en desigualdad social y educativa, plantea una prevención. Los datos estadísticos oficiales dividen a la población por nacionalidad. Pero buena parte de los chavales de origen migrante que cursaron en España la educación obligatoria ya tienen la nacionalidad española cuando llegan a la franja de edad de 18 a 24 años, que es la se analiza en la estadística de abandono [...] “mucho alumnado de origen extranjero sí está saliendo adelante en nuestro sistema educativo, pero se les contabiliza como españoles”.
DayOfTheTentacle
DayOfTheTentacle
Pues imaginad en Catalunya dónde mucho latams ni aprenden el idioma.
Paltus
¿Pero buena noticia es haber bajado nosotros el nivel para ser más homologables? Porque vamos hacia abajo en cuanto a nivel g en cuanto a usar la razón.
plutanasio
No puede ser, si vienen a hacernos brillar
janatxan
¿Y que hacemos? ¿Atamos a los absentistas a los pupitres? ¿les amenazamos de muerte? Porque económicamente les importa un pito, ya les importaba un pito a ciertos sectores de la población, españoles como el que más, con poca tradición de respeto a la convivencia, normas y leyes del país, a los nuevos que vienen con nula intención de participar en tu sistema educativo para mejorarles la vida, poco les vas a sacar.
Paltus
#1 Exacto, el absentismo y el abandono no se está trabajando desde la perspectiva adecuada.
villarraso1978
Nunca escucharéis a un docente hacer autocrítica.
