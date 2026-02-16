La distancia educativa entre los alumnos españoles y los extranjeros se dispara en cuatro años (vista lectura)

Los últimos datos educativos son positivos para España. Y dibujan el contorno de un país cada vez más homologable a su entorno europeo también desde el punto de vista formativo. Las buenas noticias esconden, sin embargo, elementos preocupantes. Uno de ellos es la creciente brecha entre los chavales de nacionalidad española y los extranjeros que residen en el país. El abandono educativo temprano, un indicador central de la salud de un sistema de enseñanza, se redujo a un 12,8%.