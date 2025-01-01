edición general
5 meneos
77 clics
El diseño deficiente del submarino Titán y errores operativos durante la inmersión provocaron la implosión, según el informe final

El diseño deficiente del submarino Titán y errores operativos durante la inmersión provocaron la implosión, según el informe final  

La Guardia Costera de EE. UU. señala incumplimientos de seguridad y fallos de diseño como causas del desastre La investigación ha sacado a la luz múltiples deficiencias en las operaciones de la empresa OceanGate, así como fallos de diseño en el propio submarino, considerados clave en el trágico accidente en el que fallecieron sus cinco ocupantes. Además, se denuncia que la empresa habría utilizado «tácticas de intimidación» para evitar el examen regulador.

| etiquetas: titan , submario , accidente , titanic , oceangate
4 1 1 K 53 actualidad
3 comentarios
4 1 1 K 53 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Vamos, que si no había pasado antes fue por suerte
1 K 30
#2 DrEvil *
Paren las rotativas! Acaban de descubrir que la soberbia y prepotencia del dueño lo dejó hecho tartar para peces y se llevó a cuatro crédulos con él.

Nunca falta un crédulo para admirar a un farsante.
0 K 6
Vodker #3 Vodker *
#2 en el documental al respecto (en Netflix, creo), queda bien claro.
Menudo HDP.
0 K 11

menéame