edición general
1 meneos
37 clics

Directo del lanzamiento de Starship IFT-10  

Transmisión del lanzamiento de Starship (IFT-10) a partir del 24/08/2025 a las 23:00. Relacionada: www.meneame.net/m/astronomia/todo-listo-decimo-vuelo-starship-reflexio

| etiquetas: starship , lanzamiento , ift-10
1 0 0 K 19 actualidad
sin comentarios
1 0 0 K 19 actualidad

menéame