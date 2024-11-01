edición general
Dinamarca convoca a diplomático de EEUU tras reporte sobre operaciones de influencia en Groenlandia

El ministro danés de Exteriores convocó el miércoles al principal diplomático de Estados Unidos en el país para una reunión después de que el principal medio de comunicación nacional informara que al menos tres personas con conexiones con el presidente Donald Trump han estado llevando a cabo operaciones de influencia encubierta en Groenlandia. DR informó que fuentes gubernamentales y de seguridad creen que al menos tres estadounidenses con conexiones con Trump han estado llevando a cabo operaciones de influencia encubierta en el territorio.

cocolisto #2 cocolisto
"Sorry, this content is not available in your región". {0x1f615}
#5 gadish
again, me parece alucinante que la UE no se plante frente a EEUU con este tema. Pero de verdad eh, fuerte. O te alejas de nuestros territorios o vamos a tener que hacerte un puto bloqueo total a tus productos. 100%. nos importa un puto cojón retroceder en nuestro poder económico, nos tiramos en manos de China y que te den por culo. Vuelve a poner un puto lobista en groenlandia y te vas a la mierda, subnormal.

Así, diplomatica 100%.
#1 omega7767
¿que estarán sobornando para conseguir el control de la isla?
#8 R2dC
#1 Ya ofrecieron 50.000 dólares a cada habitante para hacerse gringos. ¿O era 1M USD por habitante?

Todavía no han dicho que sí, pero los gringos creen que pueden prostituirles.
Elrosquasard #10 Elrosquasard
#8 Ofrecieron una gorra y salir en un video. Si ofrecen 1 millón a cada uno de los 60 mil, hasta los que son genuinamente daneses se hacen americanos.
#3 DonaldBlake
Se pasan por el forro toda la UE, como para hacerle caso a uno de sus pequeños países. Cuando Groenlandia pase a ser de EEUU, tanto la UE como los países integrantes de la OTAN, mostrarán su preocupación con algo de alevosía.
#6 diablos_maiq
#3 ¿Qué más dices que vamos a comprarles?
#9 DonaldBlake
#6 Todo lo que quieran, hasta lo que no tienen.
#4 pelagito
Parece que no se conforman con tener toda Sudamérica de patio trasero.
Está gente siempre han pretendido tener una zona de contingencia alrededor de su país invadiendo o apropiándose deotros a su alrededor.
ixo #7 ixo
EEUU tratando de hacer llegar la "primavera" a Groenlandia. :roll:
