Dinamarca convoca a diplomático de EEUU tras reporte sobre operaciones de influencia en Groenlandia

El ministro danés de Exteriores convocó el miércoles al principal diplomático de Estados Unidos en el país para una reunión después de que el principal medio de comunicación nacional informara que al menos tres personas con conexiones con el presidente Donald Trump han estado llevando a cabo operaciones de influencia encubierta en Groenlandia. DR informó que fuentes gubernamentales y de seguridad creen que al menos tres estadounidenses con conexiones con Trump han estado llevando a cabo operaciones de influencia encubierta en el territorio.