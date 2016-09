El digital holandés que encontró la tecla del éxito sostenible

17 meneos 95 clics

La publicación holandesa De Correspondent crece a un ritmo de miles de socios nuevos al mes. El editor Ernst-Jan Pfauth, que viene del periodismo en papel, entendió cómo la publicidad corrompe el contenido: las secciones de viajes o de carreras profesionales brotaron rápidamente porque eran fáciles de vender, pero no servían a las necesidades del lector. "El objetivo es que la gente comparta conocimiento en un mundo donde los comentarios son un espacio para los teóricos de la conspiración”. No expresar una opinión es algo que no se fomenta.