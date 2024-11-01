Diez películas para entender Irán

Desde EOM recomendamos varias historias que muestran la complejidad del país y de sus relaciones sociales, pero también su historia política reciente o la situación de la población ante la represión del régimen y el exilio.
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Pero si ni un genocidio es suficiente para ver el problema ninguna razon o argumento servira.
No se si hay sistemas perfectos , pero lo seguro es que un sistema genocida no lo es y no es algo defendible ni justificable.
Mientras se siga siendo mas critico con paises incluso haciendolo realmente mal, que con un pais genocida que no tienen ningun reparo en seguir siendolo.
Esto solo puede empeorar porque no somos capaces de pararlo , asi que solo puede crecer y mas si se alimenta se justifica y se financia.
Tras ver esa película me pareció que todos los iraníes eran malos malísimos…hasta que comencé a conocer iraníes y me fui dando cuenta de lo terrible que es la propaganda estadounidense.