Diez años de la ley abolicionista en Francia: promesas incumplidas y efectos perversos

En abril de 2016, Francia aprobó una de las leyes más ambiciosas de Europa en materia de prostitución, inspirada en el modelo nórdico impulsado por Suecia. La norma introdujo un cambio de paradigma: dejar de sancionar a las personas prostituidas y penalizar al cliente como responsable último de la demanda. Diez años después, el balance dista mucho de aquel horizonte de erradicación. La prostitución no ha desaparecido, la protección prometida no ha llegado a la mayoría y, en demasiados casos, la ley ha producido efectos contrarios.
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No tiene pies ni cabeza.
Los menores con permiso de un tutor legal, o si están emancipados, pueden ejercer?
Entiendo que el servicio se cobra al 21%?
Se fijarán unos precios mínimos? Pueden venir a ejercer extranjeros que aceptarán precios más bajos?
Y dentro ya de la materia, como diferenciamos una violación y abuso de un desacuerdo mercantil?
Llevo escuchando la misma historia desde hace décadas, multar al cliente genera y considerar la transacción sexual como algo intrincadamente delictivo generaría sí o sí efectos perniciosos... El detalle del articulo que al ocultarse y fragmentarse la prostitución, la financiación para ayudarlas se ha vuelto inestable, es la consecuencia directa de la lógica del gasto publico.
Es de cajón, pero cuando se lee a los proponentes… » ver todo el comentario