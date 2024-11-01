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Diez años de la ley abolicionista en Francia: promesas incumplidas y efectos perversos

En abril de 2016, Francia aprobó una de las leyes más ambiciosas de Europa en materia de prostitución, inspirada en el modelo nórdico impulsado por Suecia. La norma introdujo un cambio de paradigma: dejar de sancionar a las personas prostituidas y penalizar al cliente como responsable último de la demanda. Diez años después, el balance dista mucho de aquel horizonte de erradicación. La prostitución no ha desaparecido, la protección prometida no ha llegado a la mayoría y, en demasiados casos, la ley ha producido efectos contrarios.

| etiquetas: ley , francia , abolicionismo
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5 comentarios
4 1 1 K 52 actualidad
Robus #1 Robus
En Suecia estaban pensando en retirar esa ley, debido a que ha provocado un aumento de la prostitución "escondida" con lo que han conseguido que las prostitutas estén escondidas y maltratadas por chulos.

No tiene pies ni cabeza.
3 K 44
#2 ddomingo
Parece mentira que en pleno SXXI andamos con estas moralinas. La prostitución es una actividad económica como cualquier otra. Debería estar reconocida y regulada como cualquier otra. Sus trabajadores deben tener las mismas obligaciones y derechos que el resto.
1 K 18
#3 Almirantecaraculo
#2 entonces deberían ofrecerla en el SEPE y si la rechazas te quitan la prestación?
Los menores con permiso de un tutor legal, o si están emancipados, pueden ejercer?
Entiendo que el servicio se cobra al 21%?
Se fijarán unos precios mínimos? Pueden venir a ejercer extranjeros que aceptarán precios más bajos?
Y dentro ya de la materia, como diferenciamos una violación y abuso de un desacuerdo mercantil?
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placeres #4 placeres *
...Texto interesante ¿Pero alguien racional esperaba otra cosa?

Llevo escuchando la misma historia desde hace décadas, multar al cliente genera y considerar la transacción sexual como algo intrincadamente delictivo generaría sí o sí efectos perniciosos... El detalle del articulo que al ocultarse y fragmentarse la prostitución, la financiación para ayudarlas se ha vuelto inestable, es la consecuencia directa de la lógica del gasto publico.

Es de cajón, pero cuando se lee a los proponentes…   » ver todo el comentario
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asola33 #5 asola33
En La Junquera han montado un gran puticlub para franceses (y quien quiera.)
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menéame