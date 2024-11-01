·
main action
9
meneos
9
clics
Díaz acusa al PP de bloquear la reducción de jornada
La vicepresidenta segunda del gobierno español critica que los conservadores no se hayan reunido para debatir la medida
etiquetas
reducción
jornada
37
in your dreams
politica
13 comentarios
politica
Comentarios destacados:
#2
tommyx
No entiendo a los curritos que votan a estos partidos
6
88
#4
MiguelDeUnamano
#2
Son miserables, su consuelo es que "no gobiernan los rojos". Jamás van a ponerse del lado de sus iguales para luchar por nada bueno para ellos mismos, pero en la puta vida van a devolver un aumento del sueldo contra el que se han desgañitado gritando que iba a arruinar a sus empleadores.
12
172
#9
tommyx
#4
eso es fanatismo nivel futbol y yo en política son cosas que no entiendo.
1
24
#11
OCLuis
#4
Están dispuestos a quedarse sin salud pública, a que la educación sea de baja calidad, a cobrar un SMI paupérrimo, a que sus pensiones pierdan poder adquisitivo y a pagar precios abusivos por la vivienda con tal de que la izquierda no gobierne.
Precisamente todo lo que propone la izquierda.
2
39
#13
rafacabrera
#2
y curritos que ya tienen esa jornada pero no quieren que la tengan otros.
0
6
#1
Feindesland
Y tiene razón. Siguiente obviedad.
2
36
#10
MalvadoAspersor
Aparte del hecho de que este PP da ascopena, no entiendo porque el Gobierno pretende que sea la oposición la que apruebe sus medidas sin contrapartidas de ningún tipo. Eso no pasa en ninguna democracia.
¿No será más lógico que negocie? O bien con sus socios de investidura o bien con el mismo PP. Pero, claro, para negociar hay que dar algo, aunque sea la cabeza del Fiscal General. Los apoyos son salen gratis. De hecho es por eso que no consiguen aprobar ninguna ley importante
3
30
#5
Suleiman
Patético que se vote a un partido condenado, corrupto y que además ausanpoliticas siempre van en contra de la mayoría de ciudadanos.
1
24
#3
oceanon3d
*
Pues campaña a saco cuando voten no ... A ver cómo lo interiorizan los obreros de derechas ya conocidos como los gilis por excelencia de este siglo XXI.
Yo me jodería pero al menos no seré colaborador necesario.
1
22
#6
DarthAcan
Pero... ¿contaban con ellos para aprobar la medida? ¿es la oposición la culpable de que los partidos en el gobierno no hayan conseguido los suficientes apoyos?
1
K
#8
Anfiarao
#6
De hecho, Díaz ha dicho que este verano ha podido conversar con jóvenes votantes del PP que también pedían estas normas de reducción de jornada y de permisos de conciliación. Por eso mismo, tampoco entiende que el presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo, haya dado la orden de no reunirse para abordar esta materia. "Incluso el Partido Popular, con sus datos demoscópicos, sabe que esta medida es clave para su electorado [...]. ¿Cuáles son los escollos [para que salgan adelante
…
» ver todo el comentario
0
13
#7
Asimismov
Si Díaz propone la reducción a 10 horas semanales seguro que los de √0× le votan si.
0
K
#12
LoboAsustado
Alberto Casero, te echamos de menos...
0
K
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
