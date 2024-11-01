edición general
8 meneos
353 clics
La DGT la lía en las redes con una pregunta de examen y las respuestas son de traca: "Esperanza Aguirre 'approves'"

La DGT la lía en las redes con una pregunta de examen y las respuestas son de traca: "Esperanza Aguirre 'approves'"

El responsable de las redes sociales de la DGT se levantó este miércoles con ganas de dar que hablar y tuvo una idea magistral tras plantear una pregunta a los tuiteros.

| etiquetas: dgt , esperanza aguirre , pp
6 2 1 K 10 ocio
2 comentarios
6 2 1 K 10 ocio
#1 Jesucripto
La respuesta está clara. Depende quien seas es válido o no. ¡Estamos en España, joder!
0 K 6
#2 morralla
¿Pero esto que mierda es? Es una pregunta bastante normal para un examen teórico.

He entrado para ver si es que me había perdido algo pero no, es una no-noticia de manual…
0 K 6

menéame