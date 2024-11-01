·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7492
clics
Un hombre manosea los pechos de dos activistas de Femen que habían irrumpido en la misa por Franco
3602
clics
La mierda que me quiere colar Youtube sobre guerra cultural, o algo así
5897
clics
“Evita su consumo”: el sello negro que hace temblar a la industria de los ultraprocesados
3094
clics
20N en el Supremo: todo estaba en un libro de Marchena
4174
clics
Monedas del deseo: La moneda erótica de los burdeles parisinos [Eng]
más votadas
920
Tras años de estancamiento, la justicia española se moderniza al fin y permitirá condenar sin pruebas, agilizando los procesos
818
Condenado el fiscal general del Estado por revelación de secretos
455
El presidente de la Unión Progresista de Fiscales: "Hoy el Tribunal Supremo ha condenado a un hombre inocente y tendrá consecuencias profundas para la confianza en la justicia"
757
Rufián: “El mensaje es claro: Ayuso no se toca”
397
La pareja de Ayuso buscará en la sentencia sobre el fiscal General el arma para la nulidad de la causa de sus delitos fiscales y falsedades
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
353
clics
La DGT la lía en las redes con una pregunta de examen y las respuestas son de traca: "Esperanza Aguirre 'approves'"
El responsable de las redes sociales de la DGT se levantó este miércoles con ganas de dar que hablar y tuvo una idea magistral tras plantear una pregunta a los tuiteros.
|
etiquetas
:
dgt
,
esperanza aguirre
,
pp
6
2
1
K
10
ocio
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
2
1
K
10
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Jesucripto
La respuesta está clara. Depende quien seas es válido o no. ¡Estamos en España, joder!
0
K
6
#2
morralla
¿Pero esto que mierda es? Es una pregunta bastante normal para un examen teórico.
He entrado para ver si es que me había perdido algo pero no, es una no-noticia de manual…
0
K
6
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
He entrado para ver si es que me había perdido algo pero no, es una no-noticia de manual…