14
meneos
39
clics
La DGT da la noticia del año: prácticamente el 100 % de los trámites ya pueden realizarse online
Paga multas, solicita duplicados o consulta tus puntos sin moverte del sofá. Descubre cómo la DGT lo hace posible con la app miDGT.
|
etiquetas
:
dgt
,
trámites
,
app
,
online
12
2
1
K
167
tecnología
7 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
dunachio
adslzone dando la no noticia.
Pagar multas, solicitar duplicados o consultar tus puntos sin moverte del sofá ya se podía hacer hace mucho. Además de cambios de titulares, notificaciones de venta etc. Yo he hecho todo esto, y más, desde hace mucho con el dniE.
Antigua, errónea, irrelevante.
1
K
22
#1
pepel
Es decir, que nos puede denunciar online.
0
K
20
#2
cosmonauta
Hace años, en "la campana", el edificio de la DGT en Barcelona, el mostrador de información estaba en la última planta. O sea que llegabas allí y lo primero que hacías era subir, para luego bajar, luego volver a subir.. y así pasabas el rato.
0
K
12
#5
rogerillu
#2
si conseguías el formulario A-38…
3
K
39
#7
obmultimedia
#5
magnifica referencia, mis dieses.
0
K
11
#3
MarlonBlando
Ya solo falta que no te hagan pagar por todo
0
K
6
#6
bizcobollo
Muy pronto la multa online, el agente te pone la multa desde su sofá estando tu coche en el garaje.
0
K
6
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
