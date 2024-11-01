edición general
14 meneos
39 clics
La DGT da la noticia del año: prácticamente el 100 % de los trámites ya pueden realizarse online

La DGT da la noticia del año: prácticamente el 100 % de los trámites ya pueden realizarse online

Paga multas, solicita duplicados o consulta tus puntos sin moverte del sofá. Descubre cómo la DGT lo hace posible con la app miDGT.

| etiquetas: dgt , trámites , app , online
12 2 1 K 167 tecnología
7 comentarios
12 2 1 K 167 tecnología
dunachio #4 dunachio
adslzone dando la no noticia.
Pagar multas, solicitar duplicados o consultar tus puntos sin moverte del sofá ya se podía hacer hace mucho. Además de cambios de titulares, notificaciones de venta etc. Yo he hecho todo esto, y más, desde hace mucho con el dniE.
Antigua, errónea, irrelevante.
1 K 22
pepel #1 pepel
Es decir, que nos puede denunciar online.
0 K 20
cosmonauta #2 cosmonauta
Hace años, en "la campana", el edificio de la DGT en Barcelona, el mostrador de información estaba en la última planta. O sea que llegabas allí y lo primero que hacías era subir, para luego bajar, luego volver a subir.. y así pasabas el rato.
0 K 12
#5 rogerillu
#2 si conseguías el formulario A-38…  media
3 K 39
obmultimedia #7 obmultimedia
#5 magnifica referencia, mis dieses. xD xD
0 K 11
#3 MarlonBlando
Ya solo falta que no te hagan pagar por todo
0 K 6
#6 bizcobollo
Muy pronto la multa online, el agente te pone la multa desde su sofá estando tu coche en el garaje.
0 K 6

menéame