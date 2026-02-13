·
Detenidos dos neonazis de Núcleo Nacional por pegar mensajes xenófobos en tiendas de personas de origen magrebí en Castellón
El dueño de una tienda en Burriana encontró en su local pegatinas del grupo de ultraderecha con leyendas como “moros de mierda”
etiquetas
nucleo nacional
racismo
fascismo
actualidad
8 comentarios
#4
DayOfTheTentacle
*
11 links hoy.. wow...
#0
3
K
32
#8
Skiner
#4
un turras de cojones
0
K
7
#7
El_dinero_no_es_de_nadie
#0
Duplicada
www.meneame.net/story/detenidos-castellon-tres-neonazis-nucleo-naciona
1
K
23
#1
NPCMeneaMePersigue
En EEUU la izquierda y la derecha lo tienen claro que este movimiento contra los árabes viene de Israel
1
K
22
#2
NPCMeneaMePersigue
También te digo que se terminan de registrar como partido político y bueno a ver que la van a liar para que se hable de ellos
1
K
22
#6
Pertinax
*
Yo voy a menear por el cambio de paradigma que veo que tiene lugar en
#0
.
0
K
15
#3
DayOfTheTentacle
Eres una linkmachine no? Y muchos a medios de pago ... bot?
1
K
10
#5
Skiner
La cabra tira al monte
0
K
7
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
