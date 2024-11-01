edición general
11 meneos
26 clics
Detenidos dos menores por robos violentos a ancianas en Lleida

Detenidos dos menores por robos violentos a ancianas en Lleida

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Lleida a dos menores como presuntos autores de siete tirones violentos a mujeres de edad avanzada, dos de ellas de 91 años. Los asaltos se iniciaron el 5 de marzo en torno a la calle Mercè, donde hay un hogar de jubilados, un CAP y una iglesia. La policía apunta que la especial vulnerabilidad y fragilidad de las víctimas, y la violencia ejercida, provocó que dos de ellas sufrieran lesiones relevantes con ingreso hospitalario. Según las declaraciones de víctimas y testigos, los autores serían muy jóvenes...

| etiquetas: lleida , menores , delincuencia
9 2 1 K 93 Sucesos
6 comentarios
9 2 1 K 93 Sucesos
#2 Edwin.r
Cawen dios a los abuelos no se les toca
2 K 44
elsnons #1 elsnons
Rápido, esta noticia barrida y debajo la alfombra no interesa esto que solo hace que desviarnos de los verdaderos problemas que son el fascismo y la xenofobia que impiden la inclusión la igualdad de derechos y decoloran el tinte lila.
2 K 28
#6 Pitchford
Lo de los menores que saben que pueden hacer lo que les de la gana, a veces sin responsables que paguen por ellos, hay que revisarlo.
0 K 20
vicvic #5 vicvic
¡Nuestrooos niños!!!! Que decía un política de izquierdas...(los suyos serán, por supuesto)
1 K 17
#4 k-loc
Luego el abuelo se defiende y encima tiene que pagarlo por nuevo. Leyes de mierda hechas por políticos de mierda.
1 K 13
antesdarle #3 antesdarle
A dos menores, que pueden ser dos niños de 12 años o dos adolescentes de 17 a una semana de cumplir los 18 xD
0 K 10

menéame