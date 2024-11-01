Detenidos dos menores por robos violentos a ancianas en Lleida

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Lleida a dos menores como presuntos autores de siete tirones violentos a mujeres de edad avanzada, dos de ellas de 91 años. Los asaltos se iniciaron el 5 de marzo en torno a la calle Mercè, donde hay un hogar de jubilados, un CAP y una iglesia. La policía apunta que la especial vulnerabilidad y fragilidad de las víctimas, y la violencia ejercida, provocó que dos de ellas sufrieran lesiones relevantes con ingreso hospitalario. Según las declaraciones de víctimas y testigos, los autores serían muy jóvenes...