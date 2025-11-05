edición general
Detenidos dos hombres por pedir citas masivas para asilo y revenderlas por 50 euros a migrantes

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres que se dedicaban a solicitar y obtener citas masivas en las oficinas de extranjería y asilo que posteriormente vendían por 50 euros a migrantes a quienes les urgía regularizar su situación administrativa en España.

#5 karakol
He simulado pedir una cita y te pide Cl@ve, que no es normal que lo tengan solicitantes de asilo, o todos los datos: NIE, nombre, apellidos y datos personales individuales que serían necesarios antes de pedir cita. No entiendo eso de "masivos"

O estos tipos hacían el "trabajo" de hacer ese trámite a petición del demandante de asilo y cobraban 50 euros por ello o tenemos un gran agujero de seguridad.  media
#6 Pitchford
#5 Seguramente la cuestión es que lleva muchos intentos conseguir una cita y sin experiencia será casi imposible. Pero parecen los más competitivos del mercado comparados con los 500€ de precio de las citas para asilo que leí hace unos días en una noticia. Igual los ha denunciado la competencia, por dumping..
#7 Riski
#5 Lo hicieron con citas telefónicas, lo pone en la propia noticia:

sirviéndose de un programa informático, efectuaban múltiples llamadas a un número de teléfono utilizado por los ciudadanos para la obtención de citas en las Oficinas de Extranjería y Asilo. Una vez lograda esa cita, los detenidos la vendían a 50 euros por transferencia bancaria.
karakol #9 karakol
#5 #7 Sí, pero sigues teniendo que dar los datos. No es el turno del pescado en el Mercadona.

No puedes dar un nombre inventado, una fecha de nacimiento y más datos y quien aparezca en la comisaría sea alguien completamente diferente.

Por eso digo que necesitarían esos datos para pedir las citas y si pudiera ser alguna especie de trabajo por el que cobraban ese dinero.
#10 Riski
#9 Supongo que puedes cancelar luego la cita e inmediatamente volver a reservarla con los datos de la persona real.
SMaSeR #12 SMaSeR
#10 Yo no se bien como lo hacen, aunque sea por teléfono. Las citas van asociadas a un DNI y es lo primero que te piden en cuanto te sientas en la mesa. Si vas con otro DNI supongo que te tiraran para atrás, o eso debería pasar.
Yo lo que creo es que no venden las citas en si. Hay una mafia montada, ellos darán sus datos y la mafia cuando le consigue la cita le pasa la factura, pero el que hace la reserva tiene que tener los datos previamente.

Ojo que lo que yo digo es mi experiencia al pedir cita en otros departamentos, nunca en extranjería, igual funciona diferente por el tema de que puede que alguno ni siquiera tenga DNI o identificaciones oficiales.
#8 vantablack
#4 #5 ya ha salido alguna que otra vez (al menos con las citas al DNI para extranjeros), van con "nombre", pero esta gente (bueno, la de la otra vez y por lo que leo estos también) lo que tenían era un bot que lo automatizaba según los datos de la persona. Es decir, no "revendían" porque cada cita era personal, solo automatizaban el pedir cita (y cobraban por ello).

El problema es que una máquina puede acabar con todas las citas disponibles en pocos segundos/minutos, y el que no usaba su método pues se jode.
Kyoko #14 Kyoko
#8 O sea, las vendían primero y pedían la cita con un bot despues con los datos de la persona. Eso tiene mas logica que lo del envio, que parece que las pidieran primero y las revendieran despues.
En las comisarias afectadas (se tiene que notar porque las citas se acaban en pocos minutos), deberían dar la cita previa en persona. O mejor, se miran las citas previas del dia, y se atiende tambien a personas sin cita si hay horarios sin llenar. Y las personas que no lo consigan se les da cita previa en persona para otro día.
A los que pillan haciendo esto deberían tambien perder el permiso de residencia o la posibilidad de lograrlo (en la gran mayoría de casos son otros inmigrantes).
yofuihongkongphooey #11 yofuihongkongphooey
#5 si intentas pedir 3 o 4 citas seguidas con la misma IP mi te deja y te dice que no hay citas disponibles.
Imagina los malabares para pedir una cita para un matrimonio con hijos.
#2 Quillotro
Desde el Lazarillo de Tormes no hemos evolucionado mucho...
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
El negocio de la inmigración irregular
a69 #3 a69 *
Vaya, que los encontraron por casualidad por que estaban "en un coche con varios terminales móviles" y no tenían pinta de estar jugando a Pokémon Go, ha faltado añadir. No entiendo la lógica pero bueno...

A ver si se ponen en serio con estas prácticas que no permiten coger citas que es de país tercermundista!!!
#4 Kyoko
No entiendo nunca este fraude. ¿La cita no debe hacerse a nombre de la persona que hace el tramite? O son solo numeros?
#13 SMaSeR
Yo creo que esto de pedir asilo no funciona como el resto de departamentos. Mas que nada porque el solicitante puede que ni siquiera tenga DNI o un identificador oficial español.
