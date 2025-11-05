Detenidos dos hombres por pedir citas masivas para asilo y revenderlas por 50 euros a migrantes

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres que se dedicaban a solicitar y obtener citas masivas en las oficinas de extranjería y asilo que posteriormente vendían por 50 euros a migrantes a quienes les urgía regularizar su situación administrativa en España.
| etiquetas: extranjeria , cita previa , reventa
O estos tipos hacían el "trabajo" de hacer ese trámite a petición del demandante de asilo y cobraban 50 euros por ello o tenemos un gran agujero de seguridad.
sirviéndose de un programa informático, efectuaban múltiples llamadas a un número de teléfono utilizado por los ciudadanos para la obtención de citas en las Oficinas de Extranjería y Asilo. Una vez lograda esa cita, los detenidos la vendían a 50 euros por transferencia bancaria.
No puedes dar un nombre inventado, una fecha de nacimiento y más datos y quien aparezca en la comisaría sea alguien completamente diferente.
Por eso digo que necesitarían esos datos para pedir las citas y si pudiera ser alguna especie de trabajo por el que cobraban ese dinero.
Yo lo que creo es que no venden las citas en si. Hay una mafia montada, ellos darán sus datos y la mafia cuando le consigue la cita le pasa la factura, pero el que hace la reserva tiene que tener los datos previamente.
Ojo que lo que yo digo es mi experiencia al pedir cita en otros departamentos, nunca en extranjería, igual funciona diferente por el tema de que puede que alguno ni siquiera tenga DNI o identificaciones oficiales.
El problema es que una máquina puede acabar con todas las citas disponibles en pocos segundos/minutos, y el que no usaba su método pues se jode.
En las comisarias afectadas (se tiene que notar porque las citas se acaban en pocos minutos), deberían dar la cita previa en persona. O mejor, se miran las citas previas del dia, y se atiende tambien a personas sin cita si hay horarios sin llenar. Y las personas que no lo consigan se les da cita previa en persona para otro día.
A los que pillan haciendo esto deberían tambien perder el permiso de residencia o la posibilidad de lograrlo (en la gran mayoría de casos son otros inmigrantes).
Imagina los malabares para pedir una cita para un matrimonio con hijos.
A ver si se ponen en serio con estas prácticas que no permiten coger citas que es de país tercermundista!!!