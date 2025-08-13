edición general
Detenido un vecino de Celanova por tres agresiones sexuales a extranjeras sin papeles

Las citaba para supuestas entrevistas de trabajo y les hizo tocamientos sin consentimiento de las víctimas.

Ratoncolorao #1 Ratoncolorao
Caso aislado. Circulen. Comía jamón y es de los nuestros. Cero problemas.
valandildeandunie #3 valandildeandunie
#1 Y viéndole el abdomen el jamón lo comía a bocados directamente de la pata.

A este no le quitaron su comida los malditos inmigrantes.
Ratoncolorao #4 Ratoncolorao
#3 Jajajaja...Muero!
#10 Leon_Bocanegra
#3 Los inmigrantes nos quitan el pan.  media
Olepoint #5 Olepoint
#1 ¿ De los nuestros ? Bueno, de los de antes, de los de la 'modélica transición'... De los de la banderita y los sobres.... Lo de siempre, la misma basura que los españoles de verdad, los que pagan sus impuestos y trabajan y quieren vivir con dignidad tenemos que estar soportando porque hay organizaciones ocultas tras siglas de partídos políticos que los amparan y dan voz a esta pandilla de malnacidos.
sotillo #6 sotillo
#1 Y se le ha visto corear en las fiestas del pueblo “ Pedro Sánchez hijo de puta” lo tiene todo
mis_cojones_33 #7 mis_cojones_33
#1 evidentemente es una denuncia falsa.
Ludovicio #8 Ludovicio
#1 Este será más de bandera de España en la pulsera.
Esku #9 Esku
#1 No, no es "0 problemas", es una oveja negra en nuestra sociedad y debe ser condenado judicialmente, así como socialmente por aprovecharse de alguien vulnerable.
#2 Celsar
¿Cacería de empresarios mañana?
