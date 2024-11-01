·
Se desvelan las primeras fechas del PP en el banquillo
Piezas del caso Lezo, Kitchen y Gürtel ya tienen fechas para sus juicios.
|
etiquetas
:
pp
,
banquillo
,
kitchen
,
gürtel
,
juicio
,
corrupción
#3
ingenierodepalillos
La justicia, si es lenta, no es justicia.
Todos sabemos quién es EME PUTO RAJOY.
2
K
42
#5
mente_en_desarrollo
#3
Correcto, todos sabemos quien es.
www.meneame.net/story/ra-joy-condena-corrupcion-gobierno-pide-cambio-e
La M. es de Mister.
1
K
27
#1
angelitoMagno
¿Aún no se han celebrado los juicios de la Gürtel, Kitchen y Púnica? ¿Pero cuanto llevan con esto?
Es como si hubieran alargado la instrucción para perjudicar al PP.
2
K
40
#6
z1018
#1
la UCO y la UDEF estaban entretenidos buscando cualquier cosa contra Podemos
1
K
11
#2
Samaritan
*
Diran:
Estos señores de los que usted me habla forman parte del pasado
.
Y todos sabemos ya, que los del presente, en un futuro, también lo serán.
2
K
31
#4
Macadam
De lunes a domingo, del 1 de enero al 31 de diciembre
0
K
18
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
