Se desvelan las primeras fechas del PP en el banquillo

Piezas del caso Lezo, Kitchen y Gürtel ya tienen fechas para sus juicios.

ingenierodepalillos
La justicia, si es lenta, no es justicia.

Todos sabemos quién es EME PUTO RAJOY.
angelitoMagno
¿Aún no se han celebrado los juicios de la Gürtel, Kitchen y Púnica? ¿Pero cuanto llevan con esto?
Es como si hubieran alargado la instrucción para perjudicar al PP.
#6 z1018
#1 la UCO y la UDEF estaban entretenidos buscando cualquier cosa contra Podemos
#2 Samaritan *
Diran: Estos señores de los que usted me habla forman parte del pasado.
Y todos sabemos ya, que los del presente, en un futuro, también lo serán.
Macadam
De lunes a domingo, del 1 de enero al 31 de diciembre
