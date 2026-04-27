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Despiden a la jefa de sala de un restaurante por insultar y amenazar a los camareros: «Bastardos, ahora vais a andar de rodillas»

Despiden a la jefa de sala de un restaurante por insultar y amenazar a los camareros: «Bastardos, ahora vais a andar de rodillas»

«¡Hijos de puta, bastardos, a partir de ahora vais a andar de rodillas!». Esa fue una de las expresiones que terminaron costándole el puesto a la jefa de sala de un conocido restaurante asturiano después de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) haya ratificado la procedencia de su despido disciplinario. Los graves insultos y amenazas dirigidos a varios compañeros de trabajo por parte de la «maître», sumados a fallos de supervisión y planificación en bodas y otros eventos celebrados en el establecimiento, fueron considerados.

| etiquetas: restaurante , despidos , empleados
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6 comentarios
7 2 0 K 90 actualidad
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Si es que ya no se puede ser patrono liberal de los de toda la vida ... cualquier día van a prohibir los castigos físicos a los currantes. :roll:
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Machakasaurio #4 Machakasaurio
#2 no, no es patrona. es mucho peor, es la capataz.
Es asi de hdp, sin llevarse la pasta por ello.
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HeilHynkel #5 HeilHynkel
#4

Cierto, he cambiado la categoría. :roll:
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Supercinexin #1 Supercinexin
Puta generación Z. Cualquier excusa es buena para no trabajar.
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EvilPreacher #3 EvilPreacher
«Pensaba que era mi trabajo», declaró.
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#6 Suleiman
Normal que la echen... "Entre los fallos señalados figuraba la falta de cerveza en una boda celebrada en septiembre de 2024 y la falta de hielo en otra celebrada en octubre del mismo año"
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menéame