Despiden a la jefa de sala de un restaurante por insultar y amenazar a los camareros: «Bastardos, ahora vais a andar de rodillas»

«¡Hijos de puta, bastardos, a partir de ahora vais a andar de rodillas!». Esa fue una de las expresiones que terminaron costándole el puesto a la jefa de sala de un conocido restaurante asturiano después de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) haya ratificado la procedencia de su despido disciplinario. Los graves insultos y amenazas dirigidos a varios compañeros de trabajo por parte de la «maître», sumados a fallos de supervisión y planificación en bodas y otros eventos celebrados en el establecimiento, fueron considerados.