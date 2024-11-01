edición general
Desarrolladores abandonan Vercel y llaman al boicot después de que su Director General se hiciera un selfie con Netanyahu [EN]

La plataforma en la nube se enfrenta a pérdidas de suscripciones a medida que los usuarios migran, en medio de un creciente escrutinio de la presión más amplia de Israel para influir en la tecnología y los medios sociales. La plataforma de alojamiento en la nube Vercel está en el punto de mira después de que su consejero delegado, Guillermo Rauch, compartiera el lunes una foto de una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. La imagen, que Rauch enmarcó en discusiones sobre la educación en IA y "mantener nuestras sociedades li

vercel , boicot , ceo , guillermo rauch , selfie , netanyahu
3 comentarios
TooBased #1 TooBased *
Adjunto foto en cuestión.

Cómo migrar tus proyectos de Next.js de Vercel a Replit: replit.com/


- Importa a GitHub
- Introduzca la URL del repositorio
- El agente se encargará del resto

Configura los entornos de desarrollo y despliegue.

Demo: x.com/amasad/status/1972706418794045832  media
2 K 47
TooBased #2 TooBased
#1 Perdón la foto buena:  media
1 K 31
Kagate_Kid #3 Kagate_Kid
Rauch ¿éres fascista? Tu bigote te delata!
1 K 20

