Desaparece el cadáver de un hombre en el mar por un enfrentamiento entre los Mossos y la Guardia Civil (CAT)

Un hombre de 47 años desapareció en el mar con un kayak y unos pesos. Finalmente se pudo localizar el kayak, vacio, pero a unos 3,5 metros bajo el agua estaba el cuerpo del hombre atado con una cuerda al kayak. Los Mossos iniciaron los trámites para realizar la extracción del cuerpo y poder ponerlo a disposición judicial. Una embarcación de la Guardia Civil se acercó hasta el kayak, cortó la cuerda que le unía con el cuerpo, y la retiró sin comunicarselo a los Mossos. La acción de la Guardia Civil hizo perder la posibilidad de ubicar la zona.