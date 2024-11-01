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Desaparece el cadáver de un hombre en el mar por un enfrentamiento entre los Mossos y la Guardia Civil (CAT)

Desaparece el cadáver de un hombre en el mar por un enfrentamiento entre los Mossos y la Guardia Civil (CAT)

Un hombre de 47 años desapareció en el mar con un kayak y unos pesos. Finalmente se pudo localizar el kayak, vacio, pero a unos 3,5 metros bajo el agua estaba el cuerpo del hombre atado con una cuerda al kayak. Los Mossos iniciaron los trámites para realizar la extracción del cuerpo y poder ponerlo a disposición judicial. Una embarcación de la Guardia Civil se acercó hasta el kayak, cortó la cuerda que le unía con el cuerpo, y la retiró sin comunicarselo a los Mossos. La acción de la Guardia Civil hizo perder la posibilidad de ubicar la zona.

| etiquetas: mossos desquadra , guardia civil , kayak , suicidio
8 2 0 K 86 actualidad
5 comentarios
8 2 0 K 86 actualidad
#1 Einwanderer
Es un caso aislado. No se puede afirmar que sean idiotas.
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tul #3 tul
#1 eso no fue por estupidez, fue a mala ostia
2 K 24
Ed_Hunter #4 Ed_Hunter
#1 o implicados
0 K 7
Blackat #5 Blackat
#1 Tampoco desmentir...pero es que no han hecho nunca nada positivo por Catalunya ni por ningun Catalan...que se marchen y no vuelvan.

No los queremos ver ni en pintura...representan todo lo peor del fascismo enquistado en la España mas rancia y vergonzosa.
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mikelx #2 mikelx
La guardia civil, como siempre, haciénodose querer en Catalunya.
3 K 28

menéame