Leoncavallo desalojada tras 31 años y 133 intentos: cae una histórica casa okupa de Milán

La policía de Milán ha ejecutado este jueves la orden de desalojo contra el histórico centro social ocupado Leoncavallo, de orientación izquierdista, anticapitalista y anarquista. Así, se ha hecho cumplir la orden de desalojo, pospuesta en varias ocasiones, contra el llamado “centro social”, uno de los muchos de este tipo en las grandes ciudades italianas.

4 comentarios
Elanarkadeloshuevos #1 Elanarkadeloshuevos *
Un desalojo, otra okupación
#4 mancebador
#1 Pues otro desalojo y cárcel.
#3 Leon_Bocanegra
Servi, dei servi, dei servi
Nulla può smentire la natura dei bastardi
Generati come automi o peggio bene di consumo
Sistematicamente MERDA!
Per chi vende immagini ricicla stereotipi
A reti unificate per la brava gente
L'informazione di regime non vede e non sente niente
Non si parla di chi è picchiato, bruciato
Mentre il fascista oggi è guardia dello stato
In nome di un valore finto uccide per istinto
Come bestie feroci accecate dalla tua idiozia
99 POSSE e ZOU antifascismo militante
Senza tregua la sola costante
In culo alla gente che pensa incoerentemente
Per questo chi mi ascolta non mi darà torto
L'unico fascista buono è il fascista morto


youtu.be/YjMpaimzdVA?si=_1YHGzMosFO31Nl9
Macnulti_reencarnado #2 Macnulti_reencarnado
Que se fumen los porros en casa.
