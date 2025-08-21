Leoncavallo desalojada tras 31 años y 133 intentos: cae una histórica casa okupa de Milán

La policía de Milán ha ejecutado este jueves la orden de desalojo contra el histórico centro social ocupado Leoncavallo, de orientación izquierdista, anticapitalista y anarquista. Así, se ha hecho cumplir la orden de desalojo, pospuesta en varias ocasiones, contra el llamado “centro social”, uno de los muchos de este tipo en las grandes ciudades italianas.
| etiquetas: italia , leoncavallo , milan , centros sociales
Nulla può smentire la natura dei bastardi
Generati come automi o peggio bene di consumo
Sistematicamente MERDA!
Per chi vende immagini ricicla stereotipi
A reti unificate per la brava gente
L'informazione di regime non vede e non sente niente
Non si parla di chi è picchiato, bruciato
Mentre il fascista oggi è guardia dello stato
In nome di un valore finto uccide per istinto
Come bestie feroci accecate dalla tua idiozia
99 POSSE e ZOU antifascismo militante
Senza tregua la sola costante
In culo alla gente che pensa incoerentemente
Per questo chi mi ascolta non mi darà torto
L'unico fascista buono è il fascista morto
youtu.be/YjMpaimzdVA?si=_1YHGzMosFO31Nl9