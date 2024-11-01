edición general
7 meneos
13 clics
Deriva militarista, admisión de debilidad

Deriva militarista, admisión de debilidad

Thomas Piketty: "Seamos claros: la deriva militarista de Estados Unidos que estamos presenciando con la guerra en Irán se percibe como una terrible admisión de debilidad. Las élites estadounidenses son cada vez más conscientes de la fragilidad financiera, comercial y política de su país. Los más nacionalistas entre ellos han llegado a la conclusión de que la única solución es poner las armas sobre la mesa. El objetivo no es promover ningún tipo de ideal colectivo, sino obtener beneficios económicos al poseer la mayor fuerza militar del mundo".

| etiquetas: trump , irán , ue
5 2 0 K 76 politica
2 comentarios
5 2 0 K 76 politica
Spirito #1 Spirito *
Irán está haciendo frente a un alto precio al matón hegemónico actual, que es el imperio EEUU.

Son tales las hostias que recibe ahora EEUU que, no ya solo deja ya de ser hegemón, sino que cae herido grave e irreversiblemente.

EEUU ha muerto; ahora tenemos que inventarnos otros dioses y tiranos.
2 K 35
DDJ #2 DDJ *
Y China pasándole coordenadas a los iraníes y sin gastar ni un yuan y sabiendo que Irán, que ya era su aliado comercial, le va agradecer en el futuro su apoyo.

Trump, escribe otro libro, llámalo "El arte de la diplomacia internacional", payaso naranja HDLGP
0 K 10

menéame