Deriva militarista, admisión de debilidad

Thomas Piketty: "Seamos claros: la deriva militarista de Estados Unidos que estamos presenciando con la guerra en Irán se percibe como una terrible admisión de debilidad. Las élites estadounidenses son cada vez más conscientes de la fragilidad financiera, comercial y política de su país. Los más nacionalistas entre ellos han llegado a la conclusión de que la única solución es poner las armas sobre la mesa. El objetivo no es promover ningún tipo de ideal colectivo, sino obtener beneficios económicos al poseer la mayor fuerza militar del mundo".