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¿Derecho internacional o bases militares extranjeras? Esa es la cuestión

¿Derecho internacional o bases militares extranjeras? Esa es la cuestión

La guerra de Israel, Estados Unidos y Reino Unido contra Irán está dejando una profunda huella en las Naciones Unidas y modifica radicalmente la percepción del derecho internacional. Hasta ahora todos creían que el derecho internacional se basaba únicamente en el respeto, por parte de cada Estado, de los tratados que ha firmado y en el respeto del derecho de los pueblos a disponer de sí mismos. Sin embargo, con el paso del tiempo, todos se han acostumbrado a ver que Israel y Estados Unidos nunca son vistos como violadores de la ley.

| etiquetas: guerra , derecho , irán , israel , eeuu , uk , base , onu , crimen
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3 comentarios
10 3 1 K 118 actualidad
me_joneo_pensando_en_ti #1 me_joneo_pensando_en_ti *
Lo lógico sería que todos los Estados miembros de la ONU dijesen que esta guerra es ilegal, que es una “agresión” en el sentido de lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas. ¡Pero no fue así! Exceptuando a la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte), nadie lo dijo, aunque es probable que todos lo hayan pensado. Lo único que puede explicar ese silencio vergonzoso es el enorme poderío militar de Estados Unidos, lo cual hace que muchos países prefieran ignorar esa verdad.…   » ver todo el comentario
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azathothruna #2 azathothruna
La ONU se ha vuelto un meme
No se si empezo en Bosnia o en Ruanda, pero ya no vale nada.
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ElBeaver #3 ElBeaver
hoy en día es ampliamente considerada por analistas de inteligencia, periodistas y organismos de verificación como un canal de desinformación y propaganda alineado con los intereses del Kremlin y otros gobiernos autoritarios.Aquí tienes un desglose de por qué se le asocia con la propaganda rusa:

1. Evolución del sitio: Fundada en 1994 por el francés Thierry Meyssan, la Red Voltaire comenzó centrada en el laicismo y la libertad de expresión. Sin embargo, su rumbo cambió drásticamente tras los…   » ver todo el comentario
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