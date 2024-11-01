¿Derecho internacional o bases militares extranjeras? Esa es la cuestión

La guerra de Israel, Estados Unidos y Reino Unido contra Irán está dejando una profunda huella en las Naciones Unidas y modifica radicalmente la percepción del derecho internacional. Hasta ahora todos creían que el derecho internacional se basaba únicamente en el respeto, por parte de cada Estado, de los tratados que ha firmado y en el respeto del derecho de los pueblos a disponer de sí mismos. Sin embargo, con el paso del tiempo, todos se han acostumbrado a ver que Israel y Estados Unidos nunca son vistos como violadores de la ley.