El Departamento de Fauna Silvestre y Pesca de Luisiana está deteniendo a gente para ICE [ENG]

La autoridad regulatoria de caza y pesca de Luisiana es una de las más de 1.000 agencias estatales o locales que se han asociado con las autoridades de inmigración este año. Según documentos obtenidos por WIRED mediante solicitud de registros públicos, LDWF firmó un memorando de entendimiento con ICE en mayo de este año para detener a gente sospechosa de contravenir leyes de inmigración. Desde entonces, al menos seis personas detenidas por LDWF fueron puestas bajo custodia de ICE.
¿A que no te esperabas a los de Fauna Silvestre y Pesca dedicándose a arrestar inmigrantes, @Verdaderofalso ?