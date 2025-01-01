·
publicadas
en cola
37
meneos
41
clics
Denuncian que Ayuso ha facilitado la construcción de viviendas en zonas incendiables: más de 2.000 edificaciones en Madrid
La Plataforma Ecologista Madrileña alerta de que la cifra real podría ser mucho mayor, con casi 80.000 construcciones ilegales
etiquetas
ayuso
zonas incendiables
viviendas
politica
politica
#1
HeilHynkel
Total, se iban a quemar igual.
#3
The_Ignorator
Primero os quejais de que Mazón permitirá construir en zonas inundables y ahora os quejais porque Ayuso permitirá construiir en zonas incendiables. A ver si os aclarais, que no estais contentos con nada.
#5
Leon_Bocanegra
#3
Feijoo en persona ha declarado que: " es que no estáis contentos con nada, si seguís con las quejas vamos a tener que dejar de comportarnos como unos auténticos hijos de puta"
#6
pepel
Luego se las venderán al fondo buitre; llevan muchos años sin Caja B.
#2
fareway
Si la cosa acaba oliendo, culpará a Sánchez. Lo de siempre, vaya.
#7
laruladelnorte
El reciente incendio de Tres Cantos-Viñuelas es un trágico ejemplo de lo que puede suceder cuando una zona no está preparada, provocando que las llamas se propaguen con rapidez y provoque la evacuación de numerosas personas.
Dice Ayuso que cuando eso pase ya se verá,mientras tanto que le sigan dando al ladrillo.
#4
Kantinero
*
PP Preparando un próximo cupo de muertes, no hay noticia.
#8
Nusku
Joder con la imagen, parece Ayusifer.
