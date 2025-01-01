edición general
Denuncian que Ayuso ha facilitado la construcción de viviendas en zonas incendiables: más de 2.000 edificaciones en Madrid

La Plataforma Ecologista Madrileña alerta de que la cifra real podría ser mucho mayor, con casi 80.000 construcciones ilegales

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Total, se iban a quemar igual. xD

The_Ignorator #3 The_Ignorator
Primero os quejais de que Mazón permitirá construir en zonas inundables y ahora os quejais porque Ayuso permitirá construiir en zonas incendiables. A ver si os aclarais, que no estais contentos con nada.

#5 Leon_Bocanegra
#3 Feijoo en persona ha declarado que: " es que no estáis contentos con nada, si seguís con las quejas vamos a tener que dejar de comportarnos como unos auténticos hijos de puta"

pepel #6 pepel
Luego se las venderán al fondo buitre; llevan muchos años sin Caja B.

fareway #2 fareway
Si la cosa acaba oliendo, culpará a Sánchez. Lo de siempre, vaya.

#7 laruladelnorte
El reciente incendio de Tres Cantos-Viñuelas es un trágico ejemplo de lo que puede suceder cuando una zona no está preparada, provocando que las llamas se propaguen con rapidez y provoque la evacuación de numerosas personas.

Dice Ayuso que cuando eso pase ya se verá,mientras tanto que le sigan dando al ladrillo.

Kantinero #4 Kantinero *
PP Preparando un próximo cupo de muertes, no hay noticia.

#8 Nusku
Joder con la imagen, parece Ayusifer.


