Demuestran que un pequeño cambio en el algoritmo en X puede reducir la polarización política en cuestión de días

Un experimento reordena los feeds en X para demostrar la influencia de pequeños cambios en la exposición a contenido político hostil en redes.

#3 Eukherio
No es solo X, son todas. Saben que los piques generan más clicks y los fuerzan. En Instagram antes el primer comentario de las publicaciones era el que tenía más likes, ahora suelen ser los que tienen más respuestas, con lo que generalmente tienes a alguien insultando o soltando alguna barbaridad en destacado.
#6 DenisseJoel
#3 Y de esa forma consiguen que cada vez más gente justifique la violencia física o verbal contra sus adversarios.
#2 esbrutafio
Relacionada www.meneame.net/story/investigacion-interna-facebook-encontro-red-soci
Es otro estudio realizado internamente por trabajadores de Meta.
carakola #4 carakola
Algoritmo y números de recomendaciones, etc públicos o a ATPC de España las redes sociales que no cumplan.
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
¿pero eso es bueno? lo de ir metiendo como hemos estado varias decadas problemas debajo de la alfombra no es sano
#5 DenisseJoel
#1 Estoy de acuerdo contigo en que no es sano esconder los problemas bajo la alfombra. Por ello, no deberíamos meter bajo la alfombra el problema de la polarización política inducida por redes sociales.
