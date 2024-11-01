edición general
Una demanda a El Corte Inglés de Valdemoro puede marcar un cambio del sector: las ventas online transforman las tareas minoristas

Los trabajadores del centro tienen convenio de trabajadores del sector minorista pero, en la práctica, sus actividades destinadas a los compradores online, son de logistas

victorjba #1 victorjba
Comité de empresa de Valorian (FASGA) y FETICO, amarillos hasta las trancas. Hacen bien los trabajadores en ir por su cuenta.
#2 Pivorexico *
Lo mal que escuché hablar de este lugar, trabajan con subcontratas de negreros;

Viven con la amenaza continua del despido y/o reducción de horas , trato denigrante a los trabajadores en su mayoría inmigrantes ;

Estos datos me los comentaron hace 4-5 años no creo que mejorara .
