Los dedazos del poder: millones de euros para asesores y "cargos de confianza"

el Gobierno de España ha batido también su propio récord en gasto en asesores y altos cargos. Entre enero y octubre de 2024, se destinaron más de 139 millones de euros a este concepto, de los cuales 63 millones fueron exclusivamente para asesores. Cataluña encabeza el ranking de asesores autonómicos, con 242 contrataciones, seguida de Castilla-La Mancha (124) y Madrid (114). El sueldo medio de estos asesores ronda los 46.800 euros anuales, una cifra muy superior al salario medio de la población trabajadora en muchas de estas regiones.
Mientras tanto, la mayoría trabajadora vive bajo un régimen de recortes, precariedad y pobreza. En Canarias, muchas familias no pueden acceder a una vivienda digna, mientras los indicadores de salud y educación se mantienen por debajo de la media estatal. La ciudadanía observa cómo aumentan los cargos políticos, pero no las oportunidades para mejorar su calidad de vida.
Por presidentes, estas las cifras más altas de asesores que han tenido durante sus respectivos Gobiernos:
Pedro Sánchez. 869 en 2023
Mariano Rajoy. 595 en 2017
José Luis Rodríguez Zapatero. 663 en 2010
José María Aznar. 460 en 2002
Felipe González. 445 en 1995
Fuente Facha: www.newtral.es/asesores-gobierno-numero/20240602/
El número de asesores se dispara con los gobiernos socialistas algo que todos sabemos sobradamente.
manipulación de ésta noticia. Son números de contratos, con lo cual puede ser que no durará más de un mes y se contratará a otro asesor al mes siguiente, por ejemplo.
El tema de los asesores siempre ha sido repugnante, y se denuncia muy poco, mas que nada porque están todos los partidos implicados
