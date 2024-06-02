edición general
Los dedazos del poder: millones de euros para asesores y "cargos de confianza"

Los dedazos del poder: millones de euros para asesores y "cargos de confianza"

el Gobierno de España ha batido también su propio récord en gasto en asesores y altos cargos. Entre enero y octubre de 2024, se destinaron más de 139 millones de euros a este concepto, de los cuales 63 millones fueron exclusivamente para asesores. Cataluña encabeza el ranking de asesores autonómicos, con 242 contrataciones, seguida de Castilla-La Mancha (124) y Madrid (114). El sueldo medio de estos asesores ronda los 46.800 euros anuales, una cifra muy superior al salario medio de la población trabajadora en muchas de estas regiones.

comentarios
tierramar
Los “puestos de confianza” no son producto de un análisis técnico sobre necesidades sociales, sino el resultado de pactos partidarios, intereses internos y reparto de cuotas. Ni siquiera a cuestiones técnicas, sino a amigamos.
Mientras tanto, la mayoría trabajadora vive bajo un régimen de recortes, precariedad y pobreza. En Canarias, muchas familias no pueden acceder a una vivienda digna, mientras los indicadores de salud y educación se mantienen por debajo de la media estatal. La ciudadanía observa cómo aumentan los cargos políticos, pero no las oportunidades para mejorar su calidad de vida.
tierramar
Y mientras está gente, -que los contribuyentes no necesitamos- sin oposiciones, sin demostrar ninguna cualificación, cobran los sueldos que hemos visto: los bomberos que SI necesitamos y se juegan la vida, cobran 1300 euros!!
Sandilo
El número de asesores en el Gobierno ha aumentado un 187% desde Felipe González hasta Pedro Sánchez .

Por presidentes, estas las cifras más altas de asesores que han tenido durante sus respectivos Gobiernos:

Pedro Sánchez. 869 en 2023
Mariano Rajoy. 595 en 2017
José Luis Rodríguez Zapatero. 663 en 2010
José María Aznar. 460 en 2002
Felipe González. 445 en 1995

Fuente Facha: www.newtral.es/asesores-gobierno-numero/20240602/

El número de asesores se dispara con los gobiernos socialistas algo que todos sabemos sobradamente.
Olepoint
Claro, claro, mira, es como esa gente que afirma sin ruborizarse que los impuestos son una estafa. Prueba majeta a montar tu negocio en un país sin impuestos, como Somalia, Sudán, etc... Lo que está mal es no usar los impuestos bien, al igual que tener asesores que no asesoran, que solo cobran. Si los asesores son especialistas en su materia y asesoran bien, hasta el último euro de sus salarios estará bien invertido, pues ganamos todos. Es imposible que un político sepa de todas las materias sobre las que tiene que decidir, de ahí que se necesiten los asesores.
tierramar
Tenemos a politicos sin cualificación, que a su vez nombran asesores sin cualificación alguna, así nos va. Muchos de esos asesores no tienen ni idea de nada, habría que pedirles una cualificación demostrada: títulos, experiencia laboral en algún campo.... En mi pueblo ambos partidos corruptos han nombrado como asesores a personas del pueblo sin cualificación ninguna, en los pueblos se sabe todo
Garbns
Vamos, que en resumidas cuentas, la mayor parte de los españoles que cobran >50k brutos al año son políticos o puestos de confianza de políticos.. normal que digan que españa va como un cohete
mancebador
#10 Es que no entendisteis bien al presidente, quiso decir que los políticos españoles van como un cohete. :troll:
diablos_maiq
Que trabajen gratis :troll:
Borgiano
Pero no era para educación y sanidad?
Libre_albedrío
Si Castilla la Mancha, tiene ese presupuesto en asesores, ya pueden sus votantes hacérselo mirar. Estar cercana a comunidades tan importantes como Madrid y Cataluña, huele muy mal. Tampoco hay que pasar por alto la
manipulación de ésta noticia. Son números de contratos, con lo cual puede ser que no durará más de un mes y se contratará a otro asesor al mes siguiente, por ejemplo.
Autarca
#3 No hay ninguna manipulación, aunque no durara mas de un mes sigue siendo vergonzoso

El tema de los asesores siempre ha sido repugnante, y se denuncia muy poco, mas que nada porque están todos los partidos implicados

www.meneame.net/story/diputados-pactan-tener-asistente-cada-uno-primer
Libre_albedrío
#6 Entiendo que no tiene que conocer todos los temas que maneja un político, a fondo y con profesionalidad. A veces ninguno, pues ni siquiera han trabajado fuera de la política. Así que, tienen que consultar y pagar. Pagar a Montoro por asesorías, ¿También cuenta?. Eran y son millones.
mancebador
#6 El famoso director de gabinete del director de gabinete del asesor de (Inserte aquí el político que quiera).
