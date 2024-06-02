Los dedazos del poder: millones de euros para asesores y "cargos de confianza"

el Gobierno de España ha batido también su propio récord en gasto en asesores y altos cargos. Entre enero y octubre de 2024, se destinaron más de 139 millones de euros a este concepto, de los cuales 63 millones fueron exclusivamente para asesores. Cataluña encabeza el ranking de asesores autonómicos, con 242 contrataciones, seguida de Castilla-La Mancha (124) y Madrid (114). El sueldo medio de estos asesores ronda los 46.800 euros anuales, una cifra muy superior al salario medio de la población trabajadora en muchas de estas regiones.