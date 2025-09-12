Declaraciones de Charlie Kirk que resumen su ideología

Movilizó a millones de seguidores en redes sociales y fijó posturas extremas sobre inmigración, armas, raza, género, aborto e impulsó desinformaciones sobre elecciones, cambio climático y vacunas contra el COVID-19. Tras el tiroteo de Uvalde, donde murieron asesinados 19 niños y 2 adultos el 30 de mayo de 2022, Kirk compartió contenido que sugería que el evento podría ser una "operación de bandera falsa". El 18 de octubre de 2020, durante las elecciones, su cuenta de Twitter fue bloqueada tras alentar la teoría del fraude electoral
| etiquetas: charlie kirk , desinformación , bulos , asalto al capitolio , uvalde , niños
No entiendo por qué está tan alterado el rebaño con el asesinato de este buen hombre. Deberían respetar su voluntad. Todo sea por la Segunda Enmienda.
Vamos a ver, no saquemos las cosas de contexto... lo que quería decir ahí es que la izquierda woke zurdos perro sanxe hijo de puta.
Qué manía con sembrar el odio contra quien
odia a todo el mundo que no piensa como elpiensa diferente
Apuesto a que con el apoyo de Trump podría convertirse en la primera IA en obtener la ciudadanía americana.
¿Y porqué debería estar en la cárcel especificamente??
No sé si la fecha de lo de pedir hacerse pública la lista de Epstein fue anterior o posterior a ganar Trump o después de que Trump no la haga pública.
También dijo algo defendiendo la pena de muerte y que se esperara tanto, que fueran televisadas y con publicidad.
Si personajes así son referente de la ultraderecha y derecha mundial, muy mal camino llevamos.
Por curiosidad, he chequeado si mantenía el bulo sobre la frase de la "empatía", y lo mantiene, además pretendiendo que es un fact-checking.
Puedes estar de acuerdo o no con lo que dijo, pero esa frase es solo la mitad y recortar lo que dijo cambia el sentido de sus palabras. No basta con que sea un trozo técnicamente correcto. Editar una frase y cortarla por la mitad para cambiar el sentido también es manipulación, y una página que además pretende ser fact-checking no puede apoyar ese tipo de manipulaciones y bulos.
Y si ha colado un bulo ahí, es muy posible que algunos de los otros "fact-checking" también sean bulos.