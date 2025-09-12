edición general
Declaraciones de Charlie Kirk que resumen su ideología

Movilizó a millones de seguidores en redes sociales y fijó posturas extremas sobre inmigración, armas, raza, género, aborto e impulsó desinformaciones sobre elecciones, cambio climático y vacunas contra el COVID-19. Tras el tiroteo de Uvalde, donde murieron asesinados 19 niños y 2 adultos el 30 de mayo de 2022, Kirk compartió contenido que sugería que el evento podría ser una "operación de bandera falsa". El 18 de octubre de 2020, durante las elecciones, su cuenta de Twitter fue bloqueada tras alentar la teoría del fraude electoral

Cuñado #3 Cuñado
Creo que vale la pena asumir el costo, desafortunadamente, de algunas muertes por arma de fuego cada año para poder tener la Segunda Enmienda.

No entiendo por qué está tan alterado el rebaño con el asesinato de este buen hombre. Deberían respetar su voluntad. Todo sea por la Segunda Enmienda.
XtrMnIO #2 XtrMnIO *
"La verdad es que no soporto la palabra empatía. Creo que es un término inventado, de la nueva era, que causa mucho daño"

Vamos a ver, no saquemos las cosas de contexto... lo que quería decir ahí es que la izquierda woke zurdos perro sanxe hijo de puta.

Qué manía con sembrar el odio contra quien odia a todo el mundo que no piensa como el piensa diferente
Gry #5 Gry
Tienen suficientes videos suyos para resucirarlo como IA al tercer día.

Apuesto a que con el apoyo de Trump podría convertirse en la primera IA en obtener la ciudadanía americana. :troll:
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Un tipo que no merecía la muerte pero si estar en la cárcel o demandando como le pasó a Alex Jones por los familiares de los niños asesinados
Hidromiel #8 Hidromiel
#1 "pero si estar en la cárcel"

¿Y porqué debería estar en la cárcel especificamente??
Malinke #4 Malinke
Ayer en un video vi unas declaraciones de este tipo en el que decía que era difícil entender que Israel no estuviera al tanto de los actos de Hamás del día ese y también pedía que el Estado debía sacar a la luz pública los papeles de Epstein y que a ver si se lo habían cargado por este tipo de declaraciones.
No sé si la fecha de lo de pedir hacerse pública la lista de Epstein fue anterior o posterior a ganar Trump o después de que Trump no la haga pública.
También dijo algo defendiendo la pena de muerte y que se esperara tanto, que fueran televisadas y con publicidad.

Si personajes así son referente de la ultraderecha y derecha mundial, muy mal camino llevamos.
Lenari #6 Lenari
{0x1f514} FACT-CHECKING BULO

Por curiosidad, he chequeado si mantenía el bulo sobre la frase de la "empatía", y lo mantiene, además pretendiendo que es un fact-checking.

Puedes estar de acuerdo o no con lo que dijo, pero esa frase es solo la mitad y recortar lo que dijo cambia el sentido de sus palabras. No basta con que sea un trozo técnicamente correcto. Editar una frase y cortarla por la mitad para cambiar el sentido también es manipulación, y una página que además pretende ser fact-checking no puede apoyar ese tipo de manipulaciones y bulos.

Y si ha colado un bulo ahí, es muy posible que algunos de los otros "fact-checking" también sean bulos.
Hidromiel #7 Hidromiel *
"Kirk compartió contenido que sugería que..."
