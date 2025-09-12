Declaraciones de Charlie Kirk que resumen su ideología

Movilizó a millones de seguidores en redes sociales y fijó posturas extremas sobre inmigración, armas, raza, género, aborto e impulsó desinformaciones sobre elecciones, cambio climático y vacunas contra el COVID-19. Tras el tiroteo de Uvalde, donde murieron asesinados 19 niños y 2 adultos el 30 de mayo de 2022, Kirk compartió contenido que sugería que el evento podría ser una "operación de bandera falsa". El 18 de octubre de 2020, durante las elecciones, su cuenta de Twitter fue bloqueada tras alentar la teoría del fraude electoral