¿Qué le debe Ayuso a Israel? Mentores, publicidad y negocios de la "ayustina de Aragón"

El apoyo al Estado genocida de Israel de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, podría explicarse por un ferviente convencimiento de que la ideología sionista, canalizada a través de la ocupación ilegal de Palestina y el exterminio del pueblo que siempre ha residido allí, es la correcta. También podría responder a la contraposición de máximos que practica habitualmente contra todo aquello que apoye la izquierda, independientemente de la materia. Sin embargo, la explicación real podría ser mucho más sencilla y cuantificable en

5 comentarios
makinavaja #4 makinavaja
No mezcleis a esa loca con Aragón, por favor!!!!!! Dejadnos tranquilos y disfrutadla en Madrid.... toda vuestra... :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll:

#5 tierramar *
Y los VOTOS,: Madrid se vuelve el hogar de cientos de judíos de América Latina e Israel. www.enlacejudio.com/2023/04/07/madrid-se-vuelve-el-hogar-de-cientos-de
La comunidad judíosefardi ha traído a Madrid al rabino mexicano,Moisés Chicurel , para hacer de puente entre las familias mexicanas que ya tienen nacionalidad española y acogerles en Madrid, escuchen al rabino…   » ver todo el comentario

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
A Israel no tengo ni idea. Pero a Quirón un par de áticos de puta madre.

ipanies #2 ipanies
Yo creo que es más lógico e importante revisar las relaciones de MAR con Israel. A la presidenta, si mañana le dicen que los palestinos son buenos y puede criticar a Sánchez por no mandar al ejército español a defenderlos, se tira en plancha a por ello.

mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
¿Ayustina de Aragón? ¿En serio?

Como periódico militante (es al PSOE lo que La Razón al PP), El Plural acostumbra a inventarse chorradas que les den la excusa para meterse con el PP en general, y con Ayuso en particular. Pero esta chorrada ya es pasarse, sobre todo por el insulto al personaje histórico.


