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Lo de los aniversarios

Lo de los aniversarios

Trump está cerrando, mediante el uso ilegal de las armas, todo lo que EEUU no pudo concluir en la Guerra Fría Spoiler: este artículo trata sobre diversos aniversarios que se celebran en febrero y marzo. Un par de ellos. Importantes. El de la guerra de Ucrania y el del 23F. Por eso mismo, el artículo parte de la idea de que solo el paso del tiempo permite ver. O ver más. Ver, incluso, cosas sorprendentes. Este artículo va, de hecho, de cosas absolutamente sorprendentes, solo perceptibles en los aniversarios, ese momento paso-de-tiempo.

| etiquetas: trump , epstein , usa , eeuu , imperialismo , europa
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