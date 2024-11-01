·
Dave Ball, integrante de Soft Cell, fallece a los 66 años [ENG]
El músico y productor de sintetizador tuvo un gran éxito con Tainted Love y otros éxitos de Soft Cell, y luego regresó al Top 10 del Reino Unido con el proyecto de baile The Grid.
dave
,
ball
,
soft
,
cell
,
tainted
,
love
#1
sifou
*
Temazo de Soft Cell, seguro que lo habéis oído antes
youtu.be/XZVpR3Pk-r8?si=0njO1hDLCeZIJ_pb
5
K
71
#2
Pertinax
*
#1
Edit, que le he confundido con Vince Clarke. Meneo.
0
K
12
#3
Estoeslaostia
Estaba muy, muy gordo.
En los últimos conciertos con SoftCell no sé podía ni mover.
Una pena.
Yo le voy a echar de menos.
SoftCell mola, pero The Grid no se queda atrás.
0
K
8
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
