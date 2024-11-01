·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10537
clics
La fachosfera regresa realizando una manipulación ATROZ de un gráfico electoral (por mariKarmo)
7053
clics
La portada de no creértela de 'La Razón' este domingo sobre Ayuso: "La prensa en Corea del Norte es más sutil"
6047
clics
Antonio Maestre: "Me han echado del Congreso"
4859
clics
Terremoto en EEUU: una foto demostraría que Epstein le vendió una mujer a Trump por 22.500 dólares
4922
clics
Xabier Fortes pone los puntos sobre las íes a Cayetana Álvarez de Toledo en RTVE: "Le felicito"
más votadas
462
La Vuelta 2025 en Pontevedra: se cancela la llegada a Mos por altercados en la meta
449
Terremoto en EEUU: una foto demostraría que Epstein le vendió una mujer a Trump por 22.500 dólares
470
El Gobierno da luz verde a la nueva ley antitabaco, que prohibirá fumar en terrazas
397
La Fiscalía renuncia a acusar a David Bravo en la causa por malos tratos frente a su expareja, procesada por sustracción ilegal de menores
385
Irán condena el bombardeo de Israel contra Qatar y habla de "acto criminal extremadamente peligroso"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
16
clics
La curva de audiencia de Feijóo con Ana Rosa: cuanto más hablaban, más caían
Mediaset perdió hasta 4 puntos porcentuales de share hasta llegar a datos cercanos al 10%, empezando a remontar una vez que Ana Rosa Quintana despide al presidente de PP y cambia a otros temas.
|
etiquetas
:
audiencia
,
feijóo
,
ana rosa
3
1
0
K
57
ocio
sin comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
0
K
57
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
Ver toda la conversación (
0
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente