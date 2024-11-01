edición general
La curva de audiencia de Feijóo con Ana Rosa: cuanto más hablaban, más caían

Mediaset perdió hasta 4 puntos porcentuales de share hasta llegar a datos cercanos al 10%, empezando a remontar una vez que Ana Rosa Quintana despide al presidente de PP y cambia a otros temas.

