10
meneos
288
clics
Un cura golpea a un bebé durante su bautizo
El cura se altera con el insistente lloro del bebé y le intenta corregir golpeándole en la cara... el padre acaba arrebatándole al niño.
#4
Pivorexico
*
Con esa hostia se lleva un 2x1 -Bautizo y comunión , es un ahorro quieras que no.
3
K
42
#2
Supercinexin
El padre ha aprendido una durísima lección.
1
K
33
#14
frg
#2
¿Cual? ¡Todavía no se ha follado el cura al crio!
0
K
12
#16
alfinal
#14
A eso venía, que tampoco es para tanto, los ateos nunca están contentos! Yo lo que veo es que el pobre cura se está aguantando. Tiene mucho autocontrol en una situación tan erótica.
0
K
10
#7
insulabarataria
Pensaba que el titular era una exageración, pero no. Le da un cachete.
1
K
28
#13
Cantro
No pasa todos los días que te den una hostia en el bautizo
Normalmente se espera a la primera comunión
1
K
22
#5
javierchiclana
Tienen tan pocos curas que tienen que explotarles ya seniles.
Eso introducir en una secta antes de que los nenes puedan siquiera razonar es muy del medievo.
0
K
18
#9
Tailgunner
#5
el video es de hace 7 años, al menos avísalo en algún lado o con alguna etiqueta
1
K
26
#10
javierchiclana
#9
Y eso qué mas da... no está en "actualidad" ni ha salido en MNM que yo sepa
1
K
28
#11
Milmariposas
#5
Éste es el panorama en el país vecino:
www.francebleu.fr/infos/societe/pedophilie-dans-l-eglise-entre-2-900-e
Allí sí los enchironan o al menos los expulsan y luego los procesan...
0
K
13
#1
cenutrios_unidos
Con esa edad no debería conducir ni hacer bautizos.
0
K
13
#15
Kantinero
Es que en esos trabajos tan penibles se jubilan demasiado tarde
0
K
12
#12
alfre2
#teahorrounclick
no, no es el de “where’s the money, Lebowski?”
0
K
12
#6
Enésimo_strike
No voy a votar antigua pero ese vídeo tiene más años que andar de pie.
0
K
11
#8
ELON.2028
El chocheras confundió bautismo por comunión. Y le dió una ostia.
Video viejuno de hace siete años.
0
K
9
#3
kadillin
Video de hace 7 años... el cura ese me da a mi que ya no seguirá golpeando a ningún bebé.
0
K
6
