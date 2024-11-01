edición general
6 meneos
14 clics
Cuatro restaurantes participarán en el Festival de la Angula de Soto del Barco

Cuatro restaurantes participarán en el Festival de la Angula de Soto del Barco

La situación ha animado a seguir celebrando el certamen cuyos menús tendrán un precio de 130 euros. El hotel Palacio de la Magdalena, La Escollera, El Pescador y El Sibarita serán los locales participantes este año. El festival está catalogado como Fiesta de Interés Turístico Regional y se invita a que vecinos y visitantes se animen a probar los menús elaborados por los restaurantes participantes.

| etiquetas: soto del barco , angula , asturias , festival de la angula
5 1 0 K 71 actualidad
7 comentarios
5 1 0 K 71 actualidad
perrico #1 perrico
Terrorismo medioambiental.
Estos restaurantes habrían cocinado a los últimos dodos si hubieran llegado a tiempo.
6 K 96
Pertinax #2 Pertinax
#1 De hecho, hay uno en concreto que se pule unos 20 kilos al mes.
youtube.com/shorts/bydE8q0w3e4?si=owzzAcacmebyygUw
1 K 26
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#2 a 120€/100 gr que te venden…
0 K 20
taSanás #4 taSanás
#1 la culpa es del restaurante o del que paga el plato?
0 K 7
perrico #5 perrico
#4 De ambos.
0 K 10
taSanás #6 taSanás
#5 pues eso, que no se los olviden todos los responsables.
(Al cual que lo debe olvidarse el que teniendo competencias, no lo prohíbe)
0 K 7
#3 pirat
Hay bastantes locales de estos "decorados" con apología explícita del franquismo, al nivel de sus clientes... como el pegolí en Dénia.
2 K 38

menéame