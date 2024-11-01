Cuatro restaurantes participarán en el Festival de la Angula de Soto del Barco

La situación ha animado a seguir celebrando el certamen cuyos menús tendrán un precio de 130 euros. El hotel Palacio de la Magdalena, La Escollera, El Pescador y El Sibarita serán los locales participantes este año. El festival está catalogado como Fiesta de Interés Turístico Regional y se invita a que vecinos y visitantes se animen a probar los menús elaborados por los restaurantes participantes.